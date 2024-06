Les Bulls testent Ron Holland et Terrence Shannon Jr.

Que vont faire les Bulls avec leur 11e choix ? A priori, ils vont le conserver puisqu’ils multiplient les essais, et lundi, le staff d’Arturas Karnisovas avait convié six joueurs ! Selon The Athletic, il s’agit de Ron Holland, Ryan Dunn, Kyle Filipowski, Terrence Shannon Jr, Adem Bona et Justin Moore.

Clairement, un seul de ces joueurs a le potentiel pour être sélectionné en 11e position, et c’est Ron Holland. Mais sera-t-il encore disponible ? À 18 ans, l’ailier texan sort d’une saison, certes écourtée, mais convaincante en G-League avec 18.5 points, 6.7 rebonds, 2.8 passes, et 2.1 interceptions de moyenne. Touché à un pouce, il avait préféré mettre fin à sa saison après 15 matches pour se concentrer sur la Draft.

Ron Holland annoncé entre les 6e et 11e places

Sera-t-il encore disponible à 11e place ? Pour l’instant, les « mock draft » le positionnent entre la 6e place (Hornets) et la 11e (Bulls). L’ailier de la Team Ignite a déjà rencontré les Blazers (7e) et le Jazz (10e), et même s’il est encore très « brut », beaucoup voient en lui un gros potentiel de « all-around player », capable de noircir la feuille par son activité. À 18 ans, c’est un choix sur le moyen terme.

Pour le court terme, les Bulls ont donc aussi invité Terrence Shannon Jr. À 23 ans, c’est l’un des joueurs les plus âgés de cette cuvée, et il peut enfin se consacrer à la Draft après avoir été blanchi par la justice d’accusations de viol. À Chicago, on le connaît bien puisqu’il évoluait à Illinois. C’est un gros attaquant, et les « mock draft » le placent plutôt en fin de premier tour. Comme les Bulls n’ont pas de choix au second tour, cela signifierait qu’ils envisagent de drafter plus bas, et potentiellement d’échanger leur 11e choix.

C’est possible puisque Kyle Filipowski est annoncé en fin de premier tour, tout comme Ryan Dunn.