Kyle Anderson veut rester à Minnesota

Avec 22 minutes de moyenne dans cette finale de conférence face à Dallas, Kyle Anderson a été relancé par Chris Finch. Jusque-là, il ne fut que très peu utilisé en playoffs, après déjà un exercice moyen, terminé avec seulement 6.4 points par match.

Maladroit comme jamais de loin (23% à 3-pts), l’ailier au shoot si peu fluide et si lent à partir ne considère pas avoir fait une bonne saison. La faute à une blessure à l’oeil lors des playoffs 2023, qui a perduré cette année, et à la Coupe du monde à jouer avec la Chine.

« Je ne suis pas satisfait de mon niveau de jeu cette saison », assure-t-il. « La clé pour faire une bonne saison, c’est le travail durant l’intersaison. Je n’ai pas pu effectuer ce travail comme je l’avais fait l’année précédente. Avec Memphis, j’avais pu bosser tout l’été : mon shoot, mon dribble et ça s’était vu. Cette saison, je n’ai pas été bon, ce n’est pas moi ça. Je suis heureux d’être en bonne santé pour cette intersaison. Je vais être à la salle tout l’été et redevenir le joueur que je suis. »

Il veut revenir, les Wolves veulent le garder

Chez les Wolves ou ailleurs ? En effet, Kyle Anderson est libre cet été. Son coach, Chris Finch, et le président Tim Connelly ont déjà donné leur avis sur la suite. « J’aimerais qu’il revienne », commence l’entraîneur. « On adorerait qu’il revienne », poursuit le président. « Ce n’est pas qu’un bon joueur, c’est un bon gars. Sa voix, sa dureté sont capitales pour notre équipe. On n’en serait pas là sans lui. »

Ce sera évidemment une question de gros sous. Les finances des Wolves sont déjà dans le rouge et le conserver au même prix que son ancien contrat (9 millions par saison) mettra la franchise en difficulté.

En tout cas, lui aussi veut rester. « Je n’y ai pas encore pensé, on fera ça en temps venu, mais c’est évident que je veux revenir. » Et il rend hommage à Chris Finch et Tim Connelly, « qui m’ont donné confiance et m’ont mis en position de réussir depuis deux ans. Je les remercie ».

Un autre argument, plus personnel, va peser dans la décision du joueur : ses enfants. Un de ses fils est autiste et tout se passe bien dans son établissement scolaire actuel. « Il est très bien ici, dans son système scolaire, et son développement est vraiment important. Donc ça compte », conclut-il ainsi.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 23 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 Total 653 22 47.9 33.8 71.4 0.8 3.6 4.4 2.8 1.6 1.0 1.0 0.6 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.