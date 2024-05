Dereck Lively II a pris un gros coup derrière la tête

Alors que Max Kleber pourrait effectuer son retour dans ces playoffs, en cas de qualification pour les Finals, les Mavericks ont perdu un intérieur de plus cette nuit. C’est Dereck Lively II, touché à la tête, après un coup de genou involontaire de Karl-Anthony Towns.

L’action s’est déroulé au début du 2e quart-temps de la 3e manche lorsque le rookie des Mavericks a perdu l’équilibre lors d’une lutte au rebond, au moment où Towns entrait dans la raquette. Les images parlent d’elles mêmes : Lively prend un gros coup de genou derrière la tête. Un vrai coup du lapin, et c’est Markieff Morris qui va aider son jeune coéquipier à rejoindre les vestiaires. On ne le reverra plus du match.

« On m’a annoncé que c’était une entorse des cervicales. On verra comment il se sent demain » a réagi Jason Kidd après la rencontre. Sur le plan collectif, sa sortie n’a pas été si pénalisante avec un Daniel Gafford toujours aussi précieux au-dessus du cercle en attaque, et dans l’intimidation en défense. Et Dwight Powell a effectué une rentrée très correcte pour suppléer Lively.

« Les blessures font partie du jeu, et j’ai trouvé que Dwight avait fait du super boulot » poursuit Kidd. « On a conscience de s’être retrouvé avec un déficit de taille, mais j’ai trouvé que Dwight avait répondu présent alors qu’il n’avait pas joué depuis un bail. Il a mis deux lancers-francs. Il a été agressif en défense, et a eu une belle opportunité en attaque. Si Lively est forfait, Dwight sera prêt à jouer. On a confiance en lui. »

Un passage par le « protocole commotion » ?

Et puis, Daniel Gafford est toujours là comme titulaire, et il a encore fait beaucoup de mal aux Wolves avec ses trois contres, et le danger qu’il apporte dans le dos de la défense. Même s’il ne marque pas ou même si Luka Doncic ne le trouve pas, les Wolves ne peuvent pas faire l’impasse sur lui.

« C’était difficile de le voir s’écrouler comme il l’a fait, parce que ça craint d’être frappé à l’arrière de la tête », rappelle Gafford à propos de la blessure de sa doublure. « La nuque est un endroit dangereux pour se faire toucher. En le voyant quitter le terrain, je me suis dit : « OK, ça va être une bataille ! » Parce que même s’ils ont été physiques avec nous, nous avons du répondant. Nous devions nous assurer de franchir un cap sur le plan physique et de faire le plein d’énergie, et j’ai l’impression que c’est ce que nous avons fait ce soir. »

Pour l’instant, Lively est incertain pour le Game 4, prévu mardi. Peut-être que la NBA va l’obliger à passer par le « protocole commotion », comme après chaque choc à la tête, et son absence pourrait être de plusieurs matches. Sauf si les Mavericks bouclent l’affaire dès mardi soir.