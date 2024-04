Cedi Osman n’a pas envie de quitter San Antonio

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Cedi Osman est déjà le joueur le plus expérimenté d’un effectif NBA –celui des Spurs en l’occurrence–, alors qu’il n’est âgé « que » de 29 ans (il les a fêtés ce lundi) et qu’il ne compte « que » sept saisons d’ancienneté dans la ligue.

« C’est un rôle un peu inhabituel pour moi, être l’un des plus anciens de l’équipe, je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose » avoue d’ailleurs le Turc, à ce propos.

Reste que Cedi Osman arrive en fin de contrat cet été et, après un exercice à près de 7 points, 2 rebonds et 2 passes de moyenne en 18 minutes de jeu (et à 48% au tir, dont 39% à 3-points), il devrait attirer l’oeil de quelques équipes au cours de l’intersaison, rendant son avenir dans le Texas incertain…

« Changer d’équipe et en rejoindre une toute nouvelle a été un bon changement pour moi » assure ensuite celui qui n’avait connu que Cleveland entre 2017 et 2023, avant de débarquer à San Antonio en plein pendant l’été, s’y plaisant depuis… « Je suis vraiment heureux d’être ici, j’ai vraiment construit de belles relations avec tout le monde et j’adorerais re-signer. Mais ce n’est qu’un business et nous verrons comment se passent les choses. »

Gregg Popovich l’apprécie

À écouter Cedi Osman, un retour chez les Spurs n’est donc pas à exclure prochainement, d’autant qu’il n’a pas manqué de faire l’unanimité auprès de ses coéquipiers, et surtout de Gregg Popovich…

« Il est en quelque sorte le chouchou de l’équipe, il est très amusant et, quand il pénètre sur le terrain, aucun de nous ne sait réellement ce qu’il va faire, mais il sera toujours actif et agressif » explique l’illustre entraîneur de San Antonio.

Le mot de la fin pour Cedi Osman, concernant sa relation pourtant tempétueuse avec ce même Gregg Popovich.

« L’une des choses que j’ai apprises en Europe, c’est que lorsqu’un entraîneur ne te parle pas ou ne te crie pas dessus, c’est juste qu’il ne pense pas à toi » raconte ainsi l’ailier, qui a fait ses armes à l’Anadolu Efes avant de s’envoler pour les États-Unis. « Donc, tant qu’il te crie dessus, cela signifie qu’il se soucie de toi. »

Cedi Osman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CLE 61 11 48.4 36.8 56.5 0.3 1.7 2.0 0.7 1.3 0.4 0.5 0.1 3.9 2018-19 CLE 76 32 42.7 34.8 77.9 0.6 4.1 4.7 2.6 2.6 0.8 1.5 0.1 13.0 2019-20 CLE 65 29 43.7 38.3 67.0 0.6 3.0 3.6 2.4 2.5 0.8 1.4 0.3 11.1 2020-21 CLE 59 26 37.4 30.6 80.0 0.6 2.8 3.4 3.0 2.0 0.9 1.4 0.2 10.4 2021-22 CLE 66 22 43.2 35.7 66.4 0.4 1.8 2.2 2.1 1.9 0.8 1.0 0.2 10.7 2022-23 CLE 77 20 45.1 37.2 69.4 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.5 0.7 0.1 8.7 2023-24 SAN 72 18 47.9 38.9 67.3 0.4 2.2 2.5 1.7 1.5 0.5 0.7 0.2 6.8 Total 476 23 43.2 35.7 71.1 0.5 2.5 3.0 2.0 1.9 0.7 1.0 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.