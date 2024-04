Naz Reid meilleur 6e homme de l’année ? Une évidence chez les Wolves

Il faut croire que jouer sur le parquet des Lakers est quelque chose qui lui plaît. « Je me tiens simplement dans la lumière. Je ne sais pas. Je me contente d’aller sur le terrain et d’être compétitif à chaque fois que j’ai l’occasion de jouer. Il se trouve que c’était à la télévision », tente modestement d’expliquer Naz Reid.

Il y a un mois, l’intérieur des Wolves, déjà propulsé dans le cinq, avait déjà planté 25 points dans une défaite face aux Californiens. Il a fait encore plus fort dimanche face aux mêmes adversaires dans leur salle.

Visiblement libéré par la sortie prématurée d’Anthony Davis, Naz Reid s’est déchaîné avec 18 points dans le seul deuxième quart-temps de la rencontre, en étant quasi parfait aux tirs : 18 points à 7/8 dont 4/5 de loin ! Le genre de coup de chaud ne pouvant que pousser Anthony Edwards et les autres à l’alimenter. « Continuer à le servir, sur chaque action. À ce stade, il ne peut rien rater », décrit l’arrière.

Un festival lointain, mais également à proximité du cercle où on l’a même vu enchaîner « euro-step » avec finition main gauche. Le signe d’un joueur en pleine confiance et à son sommet technique. Et qui profite de l’absence de Karl-Anthony Towns pour se montrer davantage comme titulaire en alignant les cartons offensifs.

Profiter de l’absence de Malik Monk ?

« Il change chaque match pour nous. Il a un impact tous les soirs et maintenant que KAT est blessé, même si KAT est un joueur unique, Naz a pu, en quelque sorte, en profiter et avoir un impact sur chaque match pour nous et dominer. Pour moi, c’est ce que fait un sixième homme. Il vous donne ce coup de pouce supplémentaire, ce second souffle et Naz l’a fait toute l’année », salue Rudy Gobert, auteur de 18 points (9/13) et 16 rebonds.

Son partenaire de raquette a, lui, signé 31 points (12/16 aux tirs dont 6/8 de loin) et 11 rebonds. Son premier match en carrière avec au moins 30 points et 10 rebonds qui vient confirmer sa forme actuelle : 18 points (48% dont 42% à 3-points) et 7 rebonds de moyenne depuis qu’il est titulaire vers la mi-mars.

Son nom remonte ainsi logiquement chez les parieurs pour le titre de meilleur remplaçant de l’année. Toujours en compétition avec Norman Powell ou Bobby Portis, il ne cache pas y penser très fort. « C’est quelque chose que je veux, j’ai très faim. Je pense que l’impact, notre bilan, notre classement le démontrent. Je le veux vraiment », répète celui qui pourrait bénéficier de l’absence jusqu’à la fin de saison du favori de cette course, Malik Monk.

Pour Anthony Edwards, aucun doute : « Naz Reid est clairement le sixième homme de l’année. On est n°1 à l’Ouest. Il a fait plusieurs matchs à 30 points. C’est grâce à lui qu’on gagne, en grande partie. KAT est sur la touche depuis un petit moment et on est toujours capables de gagner, c’est grâce à Naz. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 76 24 47.7 41.1 75.8 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.3 Total 321 19 49.6 36.9 72.1 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.