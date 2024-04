La Nike GT Hustle 2 s’habille en blanc

La Nike GT Hustle 2 est de retour avec un nouveau coloris pour lancer le mois d’avril. Peu après la sortie de son coloris « March Madness », c’est au tour d’une nouvelle mouture de compléter la collection « Hustle 2 » avec ce coloris « Fresh » éclatant.

Cette nouvelle version fait dans le classique avec une tige majoritairement blanche reposant sur une semelle en blanc nacré. À y regarder de plus près, on aperçoit tout de même d’infimes finitions en orange, pour faire ressortir les inscriptions « Nike » sur la languette et le talon. On retrouve également de l’orange à l’intérieur du col.

La Nike GT Hustle 2 « Fresh » est le sixième coloris de la paire disponible en France, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.