Au tour d’Anthony Edwards de s’en prendre aux arbitres

Les amendes n’ont pas l’air de dissuader Anthony Edwards de parler des arbitres. Fin janvier, il avait déjà écopé d’une retenue sur salaire de 40 000 dollars pour les avoir sévèrement critiqués après un match face à OKC.

Cette nuit après la rencontre perdue sur le parquet des Lakers (120-109), et alors que Rudy Gobert venait de prendre une amende de 100 000 dollars pour le même écart de conduite, « Ant » en a donc remis une couche sans prendre de pincettes, déplorant d’abord le manque d’équité au niveau des lancer-francs accordés (13 pour les Wolves, 29 pour les Lakers, dont 13 pour Anthony Davis).

« C’est dur tous les soirs, vous savez. Quand on ne va pas autant que l’autre équipe sur la ligne des lancer-francs. Quand un seul joueur shoote plus de lancers que ton équipe entière, c’est dur. C’est dur de se battre », a-t-il lâché. « Dans le quatrième quart-temps, quand toi tu rates un tir, eux vont sur la ligne à chaque fois. Je tire mon chapeau à mes coéquipiers et mes coachs. On doit juste retourner au combat tous les soirs ».

Anthony Edwards n’est pas ce qu’on appelle un « spécialiste » pour attirer des coups de sifflet, et a déploré de n’avoir été sur la ligne de réparation qu’à quatre reprises cette nuit, mettant directement les arbitres en cause.

« Il te faut quoi pour siffler ? »

« C’est difficile de ne pas se décourager. Pour n’importe quel joueur, parce qu’on veut pouvoir se battre. Si à chaque fois qu’ils ont le ballon, on fait une faute et qu’ils finissent aux lancers-francs, c’est compliqué. On veut pouvoir se battre sans qu’il y ait de coups de sifflet, c’est sûr », a-t-il ajouté. « Ça te perturbe l’esprit en attaque. Tout au long du match, les choses qu’ils nous disent, sur la raison pour laquelle telle action est une faute et telle autre n’en est pas une, c’est dingue pour nous ».

Anthony Edwards a complété son propos par l’exemple d’un échange qui s’est produit au cours du match, après une action où il s’estimait victime d’une faute qui n’avait pas été sifflée.

« Je crois que j’ai demandé à l’un des arbitres aujourd’hui : ‘Je drive, il me frappe le bras, et je sais que tu l’as entendu. Ce n’est pas une faute ?’. Et il m’a répondu : ‘Non’. Donc j’ai dit : ‘Il te faut quoi pour siffler alors ?’. Et j’ai laissé la conversation se poursuivre. C’était un super match, supers arbitres ce soir. À la prochaine ».

Forcément, il s’expose à une nouvelle sanction avec cette critique publique quand son coach, Chris Finch, a été plus subtil, se plaignant surtout de voir Anthony Davis rester « sept ou huit secondes » dans la raquette à chaque attaque. Critiquant à la fois les arbitres… et ses propres joueurs, qui n’ont pas réussi à l’éloigner du cercle.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.