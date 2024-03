Les Rockets mettent les gaz en contre-attaque

Rien de mieux que l’énorme poster de Jalen Green face aux Blazers pour illustrer la nouvelle philosophie de jeu des Rockets, visible depuis trois semaines et la fin du All-Star Break. Une philosophie qui place agressivité défensive et course au centre de la stratégie de Ime Udoka.

Pour mieux exploiter les qualités athlétiques de ses jeunes talents, tels Jalen Green donc mais aussi Amen Thompson ou Cam Whitmore, Houston a fait le choix de se montrer bien plus agressif en défense, afin de partir plus régulièrement en transition où ses fusées Green, Thompson et Whitmore, mises sur orbite par Fred VanVleet ou Alperen Sengun, brillent.

« Nous avons des jeunes athlétiques pour sortir du banc et mettre au défi notre cinq, qui n’est probablement pas le plus rapide naturellement » expliquait le coach de la franchise texane, après la victoire à Portland. « Quand ils se trouvent sur le terrain avec des espaces, je pense que cela bénéficie à beaucoup de gars. Jalen [Green] et certains autres joueurs n’avaient pas la possibilité de jouer avec des espaces aux côtés des titulaires, donc nous voulions aller de l’avant et apporter un coup de fouet. Tout part de la défense, [il faut] obtenir des stops, car c’est une opportunité de courir davantage. Nous avons fait des efforts ensemble et les gars s’en sont donnés à coeur joie de jouer sur tout le terrain, au lieu de jouer sur un rythme plus lent. »

La défense au service de l’attaque

Avec 20.4 points de moyenne en contre-attaque depuis le All-Star Break, les Rockets se classent dans le Top 3 des équipes les plus efficaces de la ligue sur la période. C’est environ 6 points de plus qu’avant le All-Star Break et ce changement, pertinent, dynamise nettement l’attaque locale.

« Nous possédons des coureurs d’exception, des chiens et des athlètes à tous les niveaux, donc utilisons juste tout ça de manière avantageuse » indique en ce sens Cam Whitmore.

Encore faut-il que la défense, boostée notamment par l’apport du rookie Amen Thompson, soit concernée et énergique, histoire d’alimenter l’attaque dans la foulée.

« Ce que nous encourageons aussi, c’est d’aller sur le terrain et de réussir des actions » ajoute ainsi Ime Udoka. « Nous avons été vraiment bons récemment pour chasser les attaquants adverses, comme [Kevin] Durant et d’autres. Ça génère de l’énergie pour nous, c’est certain. Nous y allons, nous réussissons des interceptions et nous mettons davantage d’intensité en défense. »

« Tout commence en défense » confirme Jalen Green, galvanisé en prime par ses dunks surpuissants et les encouragements de ses coéquipiers sur le banc. « La défense a toujours été notre priorité. Je pense que nous avons bien commencé la saison en défense, avant de connaître un petit coup de mou et, désormais, nous repartons de l’avant. »

Courir, encore et toujours

Ce même Jalen Green qui, depuis plusieurs jours, monte en température : 26.6 points de moyenne depuis cinq matchs, à 47% au shoot (dont 37% à 3-points) et 93% aux lancers-francs. Sans oublier 5.6 points en contre-attaque depuis le All-Star Break (contre 2.7 avant), soit la deuxième meilleure moyenne de la ligue sur la période.

La conséquence de la nouvelle philosophie de Houston, qui cherche à courir, encore et encore (102.1 possessions par match depuis la reprise, Top 5 NBA) ?

« Nous insistons depuis le début de saison pour accélérer le rythme avec les joueurs qui sont capables de le faire dans l’effectif » rappelle Amen Thompson, l’une des rampes de lancement des Rockets. « Nous pouvons courir beaucoup plus vite que beaucoup d’équipes. Et ces dunks que Jalen a réussi, en s’impliquant en défense, en étant concentré et en courant, ça fait tourner le momentum d’un match en notre faveur. »