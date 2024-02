Jamal Murray : « J’ai fait mes preuves contre ces soi-disant All-Stars »

Même si Kawhi Leonard est finalement forfait pour le All-Star Game dimanche, il y a peu de chances que Jamal Murray le remplace. Sans doute que Domantas Sabonis ou De’Aaron Fox seront appelés avant le meneur de jeu des Nuggets, qui n’a toujours pas goûté au match des étoiles.

Mais comme son coach Michael Malone, il ne semble pas en faire une histoire. « Je sais que je suis meilleur que certains All-Stars. C’est sûr. Il n’y a pas de débat », avait-il déjà déclaré par le passé.

Et entre temps, il a remporté le titre avec Denver en étant le parfait lieutenant de Nikola Jokic, avec 26.1 points, 7.1 passes et 5.7 rebonds de moyenne durant les playoffs 2023. Alors l’étiquette de All-Star, si elle a son importance, n’est pas obligatoire pour lui.

Un All-Star quand Denver a besoin de lui

« Évidemment que j’aimerais être un All-Star. J’aimerais avoir ce type de reconnaissance », assure-t-il. « Mais je pense que, quand on gagne en playoffs, qu’on se montre au plus haut niveau, qu’on fait ses preuves contre ces soi-disant All-Star, alors on s’en moque… »

Jamal Murray serait donc, en quelque sorte, un All-Star sans étiquette. « Je suis dedans. Je suis un All-Star quand un All-Star doit se montrer : en playoffs. Les meilleurs doivent élever leur niveau de jeu, non ? Je pense avoir fait le travail dans ce domaine mais c’est comme ça. C’est donc un bon carburant pour moi. »

Il n’est donc pas déçu de ne jamais avoir eu une étoile malgré sa belle carrière et ses performances ?

« Cela ne me blesse pas psychologiquement », répond-il. « Ça fait longtemps que c’est ainsi et je suis un champion NBA. Je suis dans la meilleure équipe du monde et je joue avec le meilleur joueur du monde, Nikola Jokic. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 40 31 46.8 41.1 84.9 0.7 3.3 3.9 6.5 1.9 0.8 2.0 0.7 20.5 Total 450 31 44.9 37.6 86.8 0.8 3.0 3.7 4.4 1.8 1.0 2.0 0.3 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.