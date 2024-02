Cam Thomas, « Monsieur 40 points »

Alperen Sengun aura de la concurrence pour le trophée de la meilleure progression… Surtout si Cam Thomas continue sur sa série actuelle, puisque l’arrière des Nets tourne à 36.3 points de moyenne depuis quatre matches. Cette nuit, l’ancien joker de Brooklyn a confirmé qu’il méritait sa place dans le cinq de départ avec 40 points face aux Sixers. C’est son 3e match à 40 points et plus cette saison, et son 7e en carrière.

« Pour vous, c’est ‘Monsieur 40 points’, mais pour nous, il n’y a rien de nouveau » assure Lonnie Walker. « C’est un magicien lorsqu’il s’agit de mettre le ballon dans le cercle. C’est comme s’il collait un aimant sur le ballon pour qu’il aille dans le cercle. »

Plus de 21 points de moyenne

Si on cite Cam Thomas comme candidat sérieux au trophée de Most Improved Player, c’est tout simplement parce qu’il a doublé sa moyenne de points : de 10.6 à 21.2 points cette saison ! Le tout en étant plus adroit, et plus complet. Comme cette nuit face aux Sixers, où il shoote à 14 sur 26 aux tirs, dont 5 sur 11 à 3-points, tout en apportant 5 passes et 3 rebonds.

« Vu mes qualités de scoreur, j’ai toujours eu l’impression qu’il y avait des plans focalisés sur moi » constate-t-il. « Désormais, on ne me laisse plus beaucoup faire de l’isolation, et il faut que je trouve le bon ‘mismatch’ et que je fasse la bonne lecture ».

Comme l’a expliqué Jacque Vaughn, la présence de Ben Simmons transforme l’attaque, et Cam Thomas a grandement profité des ballons bien ressortis par son meneur.

« On a fait une bonne entame, et la balle trouvait le joueur démarqué » note Cam Thomas. « Tout le monde a mis ses tirs, et c’était génial de bien démarrer la rencontre. On va devoir continuer. »

Un gros coup de chaud en 3e quart-temps

Si Cam Thomas évoque l’entame de match, sur le plan collectif, il faut souligner son formidable troisième quart-temps. Alors que les Sixers recollaient au score, l’arrière de Brooklyn va planter 10 points d’affilée, pour finir le quart-temps avec 21 points. Le tout en alternant les tirs à mi-distance, les 3-points et les lancers-francs.

La preuve qu’il est un attaquant complet.

« J’avais du rythme au début du 3e quart-temps, et on a continué à servir celui qui avait la main chaude » résume-t-il, après ses Nets ont mis fin à une série de neuf revers d’affilée face aux Sixers. La dernière fois que Brooklyn avait battu Philadelphie, c’était en mars 2022 !