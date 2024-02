Dillon Brooks tellement heureux de retrouver Steven Adams

On savait que les Rockets étaient à la recherche d’un intérieur d’expérience, et ils ont opté pour Steven Adams. Un choix curieux à court terme puisque l’ancien pivot du Thunder et des Grizzlies est « out » pour la saison, et il faudra attendre octobre prochain pour le revoir sur un terrain. Mais cette arrivée fait un heureux, Dillon Brooks !

« C’est un super coéquipier, un super ami… Il a tellement de connaissances sur la vie et le basket » explique l’ailier des Rockets, qui a immédiatement contacté son ancien partenaire. « Je suis tellement impatient qu’il arrive. »

Le pivot rêvé pour faire briller les superstars

Cela fait désormais 13 mois que Steven Adams n’a plus foulé un terrain, mais il lui reste une année de contrat, et il devrait être en tenue pour la reprise.

« Il est altruiste et fait tout ce que les entraîneurs lui demandent », souligne Dillon Brooks. « Il est à l’écoute de chacun des joueurs. Il savait très bien jouer avec Russ (Westbrook), mais aussi avec d’autres gars comme ça, comme Ja (Morant). Il sera donc très utile à Jalen (Green) et Fred (VanVleet). »

Pour Dillon Brooks, Steven Adams est le joueur idéal pour apporter tout ce qui ne se voit pas dans les stats. « C’est l’un des meilleurs poseurs d’écrans de la NBA ! Les gars restent scotchés dans ses écrans, et ça libère beaucoup d’espaces pour les shooteurs et les joueurs. À un niveau élevé, il fait tout ce qui ne se voit pas dans les stats. »