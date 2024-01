Kyle Kuzma comme chez lui à Detroit

La victoire des Wizards à Detroit a permis à Brian Keefe de débloquer son compteur comme « head coach », mais aussi à Kyle Kuzma de signer un vrai match de leader : 30 points, 6 rebonds, 4 passes décisives en 32 minutes. Originaire de Flint dans le Michigan, l’ailier-fort met toujours un point d’honneur à être performant sur le parquet des Pistons, et la rencontre de samedi soir n’a pas dérogé à la règle.

« J’adore jouer ici. Il y a ma mère et d’autres personnes qui sont là, donc je ne veux pas mal jouer devant ma famille, parce que je sais que sinon je vais en entendre parler », a-t-il confié. « Et je n’aime pas vraiment qu’on me rabâche à quel point j’ai mal joué. Je leur en devais bien une ».

Un nouveau départ en cours de saison

Brian Keefe avait lui tenu à relativiser son apport, mais pour Kyle Kuzma en revanche, c’est l’opportunité de lancer une nouvelle dynamique et de partir sur de nouvelles bases.

« C’est comme un nouveau départ pour nous. C’est compliqué d’avoir un nouveau coach à la mi-saison. C’est quelque chose que je n’avais encore jamais vécu, et c’est probablement le cas pour beaucoup d’entre nous », a ajouté Kyle Kuzma. « Tout ce que je peux dire à propos de Keefe, c’est qu’il ne fait pas n’importe quoi. Si quelqu’un perturbe le jeu, il ne verra sans doute pas le terrain. Pour nous, je pense que ça nous responsabilise un peu plus, chacun d’entre nous, pour qu’on ne soit pas aussi mauvais. Personne ne veut être au cœur de la séance vidéo du lendemain à avoir l’air d’un fou ».

Un nouveau déplacement attend Washington dès demain sur le parquet de San Antonio, avec la possibilité de continuer à œuvrer dans le bon sens.