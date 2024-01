OG Anunoby se met le Madison Square Garden dans la poche

On était habitué aux « MVP, MVP » du public, et au Madison Square Garden, on a désormais une variante « OG, OG ». Arrivé de Toronto, OG Anunoby a véritablement transformé l’équipe, et les Knicks affichent un bilan de 85% de victoires depuis qu’il les a rejoints.

Cette nuit, ils ont carrément gagné de 38 points face aux Nuggets, et OG Anunoby a été décisif des deux côtés du terrain avec 26 points à 10/18, et une grosse défense sur Jamal Murray avec… six interceptions en 29 minutes !

« Il y a une raison si la foule a chanté « OG ». Il a été épatant » résume, admiratif, Mike Malone. « Ils sont à 11 victoires et 2 défaites depuis qu’il est dans leur effectif. Il apporte de la défense, de l’attaque, de la dureté, des qualités physiques… Lui et les autres Knicks ont été énormes du début à la fin. »

Coéquipier et coach sont impressionnés par son impact. À commencer par Jalen Brunson. « Il est de plus en plus à l’aise. Il a vraiment bien joué ce soir. Il a été agressif des deux côtés du ballon. C’est l’OG que nous avons récupéré, et c’est l’OG que nous affrontions auparavant. Désormais, il le fait sous le maillot des Knicks ».

Un +/- record

La stat la plus parlante depuis son arrivée, c’est son +/- lorsqu’il est sur le terrain : +239 en 12 matches, et +38 face aux Nuggets ! « C’est toujours ce que j’ai voulu, et c’est ce que j’attendais : faire la différence » réagit l’ancien ailier des Raptors. « Nous nous améliorons de jour en jour et à chaque fois que nous avons des entraînements complets en commun. Plus nous sommes ensemble, plus nous nous habituons les uns aux autres et plus nous trouvons notre manière de jouer le reste de la saison. »

Utilisé à outrance par Tom Thibodeau, OG Anunoby illustre tout ce qu’apprécie le coach des Knicks, et à 26 ans, il semble taillé pour s’installer durablement à New York. « On peut voir qu’à chaque match, il trouve un bon rythme » souligne l’entraîneur. « Il prend de très bonnes décisions quand il s’agit de tirer ou de passer. Il est très agressif, il va dans la raquette et crée de bonnes choses pour nous. »