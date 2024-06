Anfernee Simons lance enfin sa saison

Avec le départ de Damian Lillard, on attendait beaucoup d’Anfernee Simons cette saison. L’arrière était monté en puissance depuis deux ans et cet exercice 2023/24 pouvait être celui de sa prise de contrôle dans l’Oregon.

Mais il a connu le pire des départs : une blessure dès le premier match. Face aux Clippers, il s’était déchiré un ligament du pouce droit. Résultat : six semaines à l’infirmerie. Le joueur de Portland a donc fait son retour face aux Warriors mercredi soir, avec 28 points.

« Il a été bon je trouve, surtout après avoir été absent aussi longtemps », a commenté son coach Chauncey Billups pour The Oregonian. « Il était en rythme. Après, évidemment, on a besoin qu’il mette des shoots. »

Une reprise intéressante

Son 6/13 à 3-pts fut propre mais ne fait pas oublier sa prestation globale, à 10/27 au shoot. Comme il n’avait qu’un match dans les jambes et plusieurs semaines de retard sur la concurrence, c’est normal d’avoir manqué de précision.

« Je voulais seulement jouer et me battre, comme ils l’ont fait pendant mon absence. Dans l’ensemble, je pense avoir été plutôt bon », se juge-t-il. « Il y a deux ou trois actions que j’aurais aimé mieux jouer, c’est sûr. Des bons shoots qui ne sont pas tombés dedans. Mais, au fond, je pense avoir eu le bon rythme et avoir tenté de bons tirs. »

La preuve que Anfernee Simons avait des jambes ? Son temps de jeu : 37 minutes. C’est beaucoup pour un joueur qui n’a pas vraiment commencé sa saison. Mais l’arrière voulait rester sur le parquet le plus longtemps possible.

« Le coach a voulu me sortir pendant une seconde, mais j’étais bien », explique-t-il. « Je pense m’être pas trop mal débrouillé. Je n’étais pas épuisé jusqu’à la dernière minute du match. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.7 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 Total 319 26 43.2 38.6 87.3 0.3 2.1 2.5 2.9 1.9 0.4 1.5 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.