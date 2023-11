Simone Fontecchio se sent « dix fois plus à l’aise » cette saison

Simone Fontecchio a beaucoup bougé ces dernières années. L’Italie (Olimpia Milan, Reggio Emilia), l’Allemagne (Alba Berlin), l’Espagne (Saski Baskonia) et enfin les États-Unis. Un changement de pays par an qui n’est pas simple à gérer pour une famille, ne serait-ce qu’en matière de langue. « Cela faisait beaucoup », admet l’Italien.

« Je ne peux même pas imaginer à quel point c’est difficile. Mais on peut le voir sur son visage au quotidien, la façon dont il interagit avec tout le monde et la façon dont il se déplace, il y a une confiance différente chez Simo cette année », remarque son coach Will Hardy.

Un effectif cosmopolite

La différence est que, plutôt que de bouger à nouveau, l’ailier enchaîne sa deuxième saison de suite à Salt Lake City. À 27 ans, le père de famille a ainsi trouvé un début de stabilité. « Le fait d’être au même endroit pendant deux années consécutives est très important. Ma fille va à l’école maintenant, ma femme a des amis ici et des habitudes. C’est donc plus facile. Vous savez, l’année dernière, à la même époque, on essayait de savoir où on en était. »

L’avantage dans cette équipe du Jazz est qu’il peut côtoyer d’autres étrangers (Lauri Markkanen, Omer Yurtseven…) qui sont également passés par ces phases d’adaptation. À l’instar de Luka Samanic. « On a immédiatement accroché. C’est quelqu’un de bien, un bon gars, un compétiteur qui aime s’amuser. Et s’il y a une mauvaise énergie, il arrive toujours à faire en sorte que tout le monde se sente mieux », décrit le Croate.

Davantage utilisé depuis trois matchs

Malgré ces bons signaux qui dépassent le seul cadre du terrain, le leader de la sélection italienne connaît une régression statistique. Ses pourcentages aux tirs ont évolué très favorablement (47% dont 39% à 3-points), mais son temps de jeu est en légère baisse, tout comme son nombre de points.

Son coach est pourtant bien conscient de sa valeur : « Il est professionnel depuis longtemps. Il a la capacité de rester prêt. Qu’il joue énormément ou pas une minute. Il représente une menace au tir, c’est super pour nous. Mais je suis plus enthousiasmé par tout le reste. Il est très bon pour couper, et il a vraiment une grande force de caractère dont je pense que notre équipe a besoin. »

Davantage mobilisé depuis trois matchs et la titularisation d’Ochai Agbaji, Simone Fontecchio dit se sentir « dix fois plus à l’aise. Les gars me connaissent et je les connais. On aimerait, bien sûr, gagner un peu plus de matchs, mais c’est sympa pour moi. C’est agréable et je suis entouré d’un grand nombre de gars formidables, de personnes formidables, d’un personnel formidable qui croit en moi » conclut-il ainsi.

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 UTH 9 11 47.1 39.1 0.0 0.7 1.2 1.9 0.4 0.9 0.2 0.9 0.2 4.6 Total 61 14 37.9 33.6 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.