Skylar Mays a convaincu les Blazers

Après les intérieurs Ibou Badji et Josh Butler Jr, Portland tient son troisième « two-way contract ». D’après Adrian Wojnarowski, c’est Skylar Mays qui a été choisi et il aura donc l’opportunité de faire la navette entre l’équipe de G-League et la formation de Chauncey Billups.

Le meneur/arrière a visiblement convaincu les dirigeants de la franchise de l’Oregon de lui donner une chance, notamment après ses bonnes prestations sur les six derniers matchs de la saison dernière, pour lesquels il avait été engagé sur un contrat de dix jours (15.3 points, 8.3 passes décisives et 3.2 rebonds).

Drafté par Atlanta en 2020, Skylar Mays a rapidement rejoint la G-League ensuite. La saison dernière, il a également évolué aux Delaware Blue Coats, puis aux Capitanes de Mexico.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.