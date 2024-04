Jaime Jaquez Jr. s’imprègne de la culture du Heat

Aperçu à la Summer League de Sacramento (13 points en moyenne sur deux matchs), Jaime Jaquez Jr. a poursuivi son été au sein des installations du Heat, avec le début du « training camp » dans le viseur. En plus de s’acclimater à son nouvel environnement, il a ainsi pu travailler et faire connaissance avec ses futurs coéquipiers.

Ces derniers ont ainsi pu lui offrir un premier aperçu de la fameuse « Heat culture ».

« C’est la raison pour laquelle je suis resté ici tout l’été. Je ne voulais pas m’entraîner ailleurs qu’ici. Je voulais vraiment m’imprégner de ce qu’ils font, surtout en ce qui concerne le travail d’intersaison, et vraiment m’en imprégner », a-t-il confié dans un entretien accordé au Miami Herald.

Kevin Love et Bam Adebayo pour le guider

Après avoir contacté Udonis Haslem après la Draft, le 18e choix du Heat a poursuivi son processus d’intégration durant l’été en se rapprochant des autres vétérans de l’équipe. L’occasion là aussi de prendre le pouls de la situation et de comprendre un peu mieux ce qui l’attend d’ici trois semaines.

« Kevin Love a été beaucoup plus présent, c’est donc très agréable de pouvoir parler avec lui », a-t-il ajouté, précisant qu’il venait d’UCLA, comme lui. « Bam Adebayo est probablement celui que j’ai le plus vu depuis que je suis à Miami. Il est toujours là. Ils m’ont juste dit de rester calme et d’être prêt à shooter quand le ballon arrive sur moi. La saison va être longue, il faut y aller doucement, un pas après l’autre, il y aura des hauts et des bas. Il faut juste rester régulier tout au long de la saison ».

Ambiance plus cool avec Jimmy Butler

Jaime Jaquez Jr. a aussi pu se rapprocher de Jimmy Butler, avec lequel il a pris le temps de se détendre en tournant une pub qui devrait prochainement sortir. Il a découvert la personnalité singulière du leader du Heat, qui a visiblement su mêler travail et plaisir au cours de l’été.

« Pour moi, il semble être la même personne en vrai que celle qu’on voit à la télé. Il ne change pas vraiment. Il reste la même personne. C’est un type sympa. J’ai pu discuter avec lui, c’est un grand joueur de tennis. Il était à fond pendant l’U.S. Open. Il prenait son téléphone pour essayer de regarder les scores pendant qu’on shootait. J’ai trouvé ça hilarant », a-t-il poursuivi.

Le rookie entame désormais le sprint final de sa préparation avec les idées claires et des objectifs précis, sur lesquels il doit se concentrer pour se faire une place dans la rotation d’Erik Spoelstra. Après avoir mis l’accent sur le physique avec le staff, l’heure est venue de procéder aux bons ajustements sur le plan basket.

« Je vais juste devoir être en mesure de mettre mes tirs de façon constante, et défendre. Je pense que ce sont les deux choses majeures pour cette saison à venir », a-t-il conclu.