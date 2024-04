Dans l’Utah, il n’y aura pas assez de minutes pour tout le monde

Plutôt une bonne surprise dans la conférence Ouest la saison passée (37 victoires et 45 défaites), même si la dynamique s’était quelque peu essoufflée en fin d’exercice, le Jazz s’est densifié cet été.

Entre la prolongation de contrat de Jordan Clarkson, le recrutement de John Collins et la sélection à la Draft de trois talents prometteurs (Keyonte George, Taylor Hendricks et Brice Sensabaugh), tout en conservant les joueurs majeurs de la campagne précédente (Lauri Markkanen évidemment, mais aussi Kelly Olynyk ou encore Talen Horton-Tucker et Collin Sexton), la franchise de Salt Lake City a en effet plutôt bien opéré, et s’est renforcée.

Au point d’être confrontée, à l’heure de démarrer le camp d’entrainement, à un problème de riche : dans cet effectif particulièrement dense, quels joueurs vont composer la rotation ?

« J’ai une petite idée de ce à quoi va ressembler le camp d’entrainement, et je dirais que ça s’approche des ‘Hunger Games’ », résume simplement Will Hardy, qui fait référence à la série de films sortis surtout au début des années 2010, dans lesquels les protagonistes… doivent s’entretuer pour survivre. « Ça va être vicieux, et j’ai très hâte. »

Flexibilité et adaptation, mots d’ordre de la saison du Jazz

Clairement, on imagine aisément un camp d’entrainement compétitif, dans l’Utah. Car si Jordan Clarkson, Lauri Markkanen, John Collins et Walker Kessler sont certains d’être des titulaires, il n’en demeure pas moins que d’autres interrogations persistent. Comme par exemple qui sera le deuxième arrière titulaire, ou encore qui héritera de la majorité des minutes en sortie de banc ? Pour le coach du Jazz, ces réponses pourraient varier…

« Rien n’est gravé dans le marbre. On pourrait tout à fait être cette équipe qui change son cinq majeur tous les dix jours simplement en se basant sur l’adversaire du soir, par rapport aux ‘matchup’. Si on peut convaincre notre équipe que c’est la bonne mentalité, on sera en bonne posture. Ce sera un point fort pour nous », ajoute en effet Will Hardy, qui espère que l’intérêt collectif restera au centre des préoccupations. « Les motivations individuelles sont importantes, et on a besoin d’en tirer profit. Mais dans le même temps, on doit aussi se rappeler que la saison dure 82 matchs et qu’on porte tous le même maillot. »

Sans doute alors que les Collin Sexton, Kris Dunn, Talen Horton-Tucker, Ochai Agbaji ou encore le rookie Keyonte George en ce qui concerne le « backcourt », ou Kelly Olynyk, Simone Fontecchio, Omer Yurtseven ou l’autre rookie Taylor Hendricks pour le « frontcourt », devront accepter de vivre dans l’incertitude tout au long de la saison.

« Le camp d’entraînement n’est que le début du processus, de comprendre qui va jouer quel rôle, et quelles combinaisons fonctionnent », conclut d’ailleurs Justin Zanik, le GM du Jazz. « Il doit y avoir une culture de la flexibilité et de l’adaptation, et on doit comprendre que le but au bout du compte est de gagner en tant qu’équipe. Certains soirs, ce sera avec une rotation de huit ou neuf joueurs en particulier, d’autres soirs avec d’autres joueurs. »