Pour Jabari Parker, le FC Barcelone pourrait rivaliser avec les équipes NBA

C’est un vieux sujet dans le monde du basket : les meilleures équipes européennes pourraient-elles faire les playoffs en NBA ? La question revient souvent et Jabari Parker a récemment remis une pièce dans le jukebox.

Pourquoi ? Parce que l’ancien joueur de Milwaukee, fauché par les blessures lors de ses saisons dans la ligue, a signé au FC Barcelone le mois dernier.

« Clairement », répond-il, quand on lui demande si sa nouvelle équipe pourrait être compétitive en NBA, pour le Mundo Deportivo. « Car nous avons trois joueurs importants qui ont été en NBA. Tomas Satoransky, Willy Hernangomez et moi-même. On a de l’expérience aussi, car on est professionnel depuis longtemps. »

Qu’en pense son ancien coéquipier, à Washington et Chicago, Bobby Portis, interrogé sur ces propos ? « C’est son opinion. J’aime beaucoup son commentaire », livre le joueur de Team USA à Eurohoops. « Ce garçon a énormément de talent et de confiance. Je n’ai rien de négatif à dire sur lui. »

S’il évoque la NBA, via le niveau de jeu de sa nouvelle équipe, c’est que Jabari Parker ne l’oublie pas. Il a signé un an avec le champion d’Espagne en titre et espère encore revenir chez lui, pour reprendre une carrière jusqu’ici frustrante à cause de ses blessures et de ses limites en défense.

« Je veux y être, mais le plus important, c’est de ne pas brûler les étapes. J’ai signé en Espagne avec l’envie de tout donner. C’est un moment important pour moi. Plus que tout, je veux gagner. »

Jabari Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIL 25 30 49.0 25.0 69.7 2.0 3.5 5.5 1.7 1.7 1.2 1.9 0.2 12.3 2015-16 MIL 76 32 49.3 25.7 76.8 1.6 3.6 5.2 1.7 2.0 0.9 1.5 0.4 14.1 2016-17 MIL 51 34 49.0 36.5 74.3 1.6 4.6 6.2 2.8 2.2 1.0 1.8 0.4 20.1 2017-18 MIL 31 24 48.2 38.3 74.1 1.4 3.5 4.9 1.9 1.6 0.8 1.5 0.3 12.6 2018-19 * All Teams 64 27 49.3 31.3 71.2 1.2 5.3 6.6 2.4 2.3 0.7 2.4 0.5 14.5 2018-19 * CHI 39 27 47.4 32.5 73.1 1.1 5.1 6.2 2.2 2.2 0.6 2.2 0.4 14.3 2018-19 * WAS 25 27 52.3 29.6 68.4 1.5 5.7 7.2 2.7 2.3 0.9 2.7 0.6 15.0 2019-20 * All Teams 38 24 51.0 26.9 75.3 1.6 4.0 5.6 1.8 2.6 1.2 1.7 0.4 14.0 2019-20 * ATL 32 26 50.4 27.0 73.6 1.7 4.3 6.0 1.8 2.9 1.3 1.9 0.5 15.0 2019-20 * SAC 6 13 58.3 25.0 88.9 1.2 2.7 3.8 1.7 1.0 0.5 0.7 0.2 8.5 2020-21 * All Teams 13 13 54.5 18.2 76.9 0.8 2.5 3.2 0.9 1.0 0.1 0.8 0.4 5.5 2020-21 * BOS 10 14 54.2 20.0 76.9 0.9 2.7 3.6 1.0 0.9 0.1 0.7 0.4 6.4 2020-21 * SAC 3 9 57.1 0.0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.3 1.3 0.0 1.0 0.3 2.7 2021-22 BOS 12 9 47.4 50.0 100.0 0.4 1.9 2.3 0.5 1.1 0.3 0.7 0.1 4.4 Total 310 28 49.4 32.6 74.3 1.5 4.1 5.5 2.0 2.0 0.9 1.7 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.