Après une version « Earth » puis « Aqua », c’est au tour d’un coloris « Fire » pour habiller la Stewie 2, deuxième chaussure signature de Breanna Stewart.

La joueuse du New York Liberty a déjà porté ce coloris en WNBA. La tige est dotée d’un coloris aux motifs enflammés, tandis que le col et la languette ressortent en noir, avec le logo de la joueuse figurant en jaune-orange. La semelle apparaît également en jaune.

Sortie prévue pour le 8 septembre au prix de 125 dollars.

