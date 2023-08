Nikola Jovic s’affirme pour la Serbie

La Serbie doit faire sans Nikola Jokic pour cette Coupe du monde 2023, mais elle peut compter sur Nikola Jovic.

Le rookie de Miami, qui a très peu joué pour sa première saison en NBA, rappelle tout son talent lors ce début de Mondial, avec 17 points face à Porto Rico, puis surtout 25 points à 5/5 de loin face au Soudan du Sud !

« Il joue de façon incroyable, il fait partie intégrante de notre équipe et il a un grand avenir », a expliqué Nikola Milutinov sur son jeune coéquipier, en rappelant que l’objectif était de se qualifier pour les Jeux olympiques.

Homme du match face au Soudan du Sud, dans un match marqué par la blessure de Borisa Simanic, victime d’un coup de coude au niveau des reins qui l’a obligé à être opéré d’urgence et a mis fin à sa compétition, Nikola Jovic a lui rappelé qu’il n’était qu’un finisseur dans cette équipe de Serbie.

« C’était mon match au niveau du shoot, mais je ne suis pas la star, nous avons des joueurs plus expérimentés et plus matures que moi »

Sur contre-attaque dès qu’il a l’occasion de courir ou à 3-points dès que ses coéquipiers créent des décalages.

« C’était mon match au niveau du shoot, mais je ne suis pas la star, nous avons des joueurs plus expérimentés et plus matures que moi, et ils font un excellent travail » a-t-il sobrement commenté. « Stefan Jovic m’a trouvé à chaque fois que j’étais seul, et quand Milutinov attire l’aide, je finis. Ce sont eux qui m’aident à réaliser tout ça. »

La Serbie a d’ailleurs bénéficié d’un groupe largement à sa portée avec la Chine, Porto Rico et le Soudan du Sud. Les choses vraiment sérieuses vont commencer face à l’Italie et la République dominicaine dans la deuxième phase.

Néanmoins, même sans Nikola Jokic ou Vasilije Micic, Novak Djokovic a de son côté rappelé qu’il ne fallait pas sous-estimer la Serbie de Bogdan Bogdanovic. Et donc de Nikola Jovic…

« Ce ne sera certainement pas facile, mais nous avons une belle alchimie dans l’équipe, et une belle alchimie dans le vestiaire et j’espère que cela nous aidera à passer au tour suivant » conclut ainsi l’ailier fort de 20 ans.