Walker Kessler se tient prêt pour les batailles intérieures à venir

Il est le joueur le moins utilisé jusqu’ici, et de loin. Avec 6 minutes en moyenne, Walker Kessler est la dernière option intérieure de Steve Kerr, derrière Jaren Jackson Jr., Paolo Banchero et Bobby Portis Jr.

Le pivot du Jazz a toutefois profité de la large victoire de « Team USA » face à la Jordanie pour récupérer quelques minutes et se montrer. De quoi inscrire 8 points (3/4 aux tirs) et de cumuler 3 contres et 1 rebond en 12 minutes.

Le joueur le plus grand de l’effectif n’avait bénéficié que de 8 minutes au total lors des deux précédentes rencontres, pour 4 points inscrits. Conscient d’être là pour emmagasiner de l’expérience, l’habituel titulaire dans l’Utah se fait à ce nouveau rôle.

« Notre équipe, les douze joueurs, est incroyablement talentueuse. Tous les gars sont formidables. Peu importe qui joue, on s’encourage tous, on se soutient tous. Cela montre à quel point l’effectif est riche. N’importe qui dans cette équipe peut signer un bon match, et c’est très sympa d’en faire partie », affiche le joueur de 22 ans.

Ce dernier, contraint de prendre son mal en patience jusqu’ici, pourrait voir son rôle évoluer dans les jours à venir. Jusqu’ici, hormis le pivot grec Georgios Papagiannis, les Américains n’ont pas vraiment eu de géants adverses à gérer.

Avec le croisement des poules, cela va changer car Team USA va successivement affronter le Monténégro de Nikola Vucevic, puis la Lituanie de Jonas Valanciunas. Deux pivots très bien référencés en NBA. « Clairement deux très bons intérieurs, des joueurs très talentueux pour lesquels on va se préparer. On va faire notre travail et jouer dur », prédit Walker Kessler.

Ce dernier ajoute, sur la bonne santé du groupe : « On joue dur, on joue correctement et on prend du plaisir. On peut s’améliorer, plus on joue ensemble, plus notre alchimie va se développer. Elle est déjà clairement en place, cela va continuer à s’améliorer. »

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 Total 138 23 69.0 22.7 54.8 2.9 5.1 8.0 0.9 2.2 0.4 0.9 2.4 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.