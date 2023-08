Team USA écrabouille la Jordanie

Une nouveauté dans le cinq de départ américain avec l’arrivée de Josh Hart à la place de Brandon Ingram. Un choix défensif qui se fait tout de suite ressentir puisque les Américains étouffent d’entrée la Jordanie avec un 20-4 au bout de cinq minutes. Anthony Edwards est déjà en lévitation. Dunk, drive musclé, adresse à mi-distance…

L’arrière des Wolves est chaud bouillant au point de signer 13 points et 6 rebonds dans le premier quart-temps. Dans son sillage, Team USA se détache facilement (31-12) et Steve Kerr peut faire tourner.

Grâce au talent de Rondae Hollis-Jefferson, le match s’équilibre et le Kobe Bryant jordanien fait apprécier sa technique et son agressivité. Et même lorsqu’il se tord méchamment la cheville, il reste sur le terrain pour apporter un danger permanent (36-21). Au moment où les Américains se relâchent un peu, avec un Brandon Ingram plus perso que ses coéquipiers, Steve Kerr remet Anthony Edwards et JOsh Hart en jeu, et tout change.

L’écart atteint les 32 points sur un gros dunk de Jaren Jackson Jr, et après un énorme loupé d’Anthony Edwards sur un alley-oop, Team USA rejoint les vestiaires avec 29 points d’avance (62-33). Anthony Edwards en est à 18 points, 8 rebonds et 3 passes en… 12 minutes, et les Américains n’ont perdu que deux ballons.

Prochain adversaire : le Monténégro de Nikola Vucevic

Sans surprise, la deuxième mi-temps est à sens unique, et les Américains sont en mode « show time » avec Jaren Jackson Jr au contre et à la claquette, et Anthony Edwards pour le windmill (75-39).

La difficulté pour Team USA est de ne pas tomber dans du « hourra basket » car la Jordanie ne propose plus rien, à l’image d’un Rondae Hollis-Jefferson effacé. C’est pour cette raison que Steve Kerr ouvre son banc, et avec sérieux, Brandon Ingram franchit la barre des 40 points d’écart (87-46).

Le dernier quart-temps est du même acabit avec Tyrese Haliburton à la création, Walker Kessler pour l’intimidation et Austin Reaves qui s’envole pour une jolie claquette.

À l’arrivée, les Etats-Unis s’imposent 110-62 et restent invaincus dans la compétition. Une fois de plus, Anthony Edwards a été le plus en vue avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes en 19 minutes. Désormais place à des choses un peu plus sérieuses face au Monténégro d’abord, puis la Lituanie.