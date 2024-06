Raul Neto heureux de retrouver un rôle important en quittant la NBA

Alors qu’il débute la Coupe du monde 2023 avec le Brésil aujourd’hui, face à l’Iran, Raul Neto a décidé de rejoindre le Vieux Continent la saison prochaine, en signant au Fenerbahçe après huit saisons en NBA.

« J’ai connu deux années avec les Washington Wizards où j’ai beaucoup joué. J’espérais décrocher un contrat sur plusieurs saisons. Ça n’est pas arrivé » explique-t-il ainsi à Eurohoops, en Indonésie.

Après sa bonne saison 2020/21, en back-up de Russell Westbrook, conclu avec 8.7 points, 2.4 rebonds et 2.3 passes de moyenne en 22 minutes, Raul Neto espérait ainsi s’engager sur le long terme avec la franchise de la capitale.

Finalement, il n’a eu droit qu’à un contrat d’un an, et son passage à Cleveland la saison dernière l’a encore fait régresser dans la hiérarchie NBA. Coincé au bout du banc, il n’avait plus droit qu’aux miettes…

Dur pour le moral

« Je pense simplement que la saison NBA, c’est très compliqué si on n’est pas un « role player » (intégré dans la rotation). Ça pèse sur votre moral. Parce qu’on joue vraiment très peu », détaille-t-il ainsi.

À 31 ans, Raul Neto aurait sans doute pu trouver une place de troisième meneur dans une franchise NBA pour la saison prochaine, mais l’opportunité de rejoindre une grosse cylindrée européenne était trop tentante.

« Je suis à un âge où j’ai encore beaucoup de basket en moi et je pense que c’est le bon moment pour venir et jouer avec le Fenerbahçe, une des plus grosses équipes européennes. Je suis très heureux de mon choix. »

Le Brésilien est ainsi impatient d’être un « joueur majeur » dans sa nouvelle équipe, même s’il sait que son statut de joueur NBA qui arrive en Europe ne lui garantit finalement rien.

« Je sais que je vais devoir être performant. Ce n’est pas parce que j’ai joué en NBA ou par mon nom que je vais m’imposer. Et je n’ai pas des minutes garanties. C’est l’une des conversations que j’ai eues avec le coach Dimitris Itoudis. Je sais que je dois être performant. C’est un grand défi et une grande opportunité pour moi. »

Raulzinho Neto Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 UTH 81 19 43.1 39.5 74.3 0.2 1.3 1.5 2.2 1.5 0.8 1.4 0.0 5.9 2016-17 UTH 40 9 45.1 32.3 88.9 0.1 0.7 0.8 0.9 1.2 0.5 0.4 0.1 2.5 2017-18 UTH 41 12 45.7 40.4 74.3 0.2 1.0 1.2 1.8 0.9 0.3 0.9 0.1 4.5 2018-19 UTH 37 13 46.0 33.3 84.8 0.2 1.5 1.7 2.5 1.3 0.4 1.0 0.1 5.3 2019-20 PHL 54 12 45.5 38.6 83.0 0.2 0.9 1.1 1.8 0.9 0.4 0.9 0.1 5.1 2020-21 WAS 64 22 46.8 39.0 88.2 0.4 2.0 2.4 2.3 1.7 1.1 0.8 0.1 8.7 2021-22 WAS 70 20 46.3 29.2 76.9 0.2 1.7 1.9 3.1 1.5 0.8 1.1 0.0 7.5 2022-23 CLE 7 12 41.7 33.3 100.0 0.3 1.4 1.7 1.9 0.9 0.6 0.6 0.0 4.1 Total 394 16 45.4 36.6 80.7 0.2 1.4 1.6 2.2 1.3 0.7 1.0 0.1 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.