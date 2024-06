Affreux en déplacement, les Warriors vont se tester dès la reprise

Le bateau des Warriors a tangué après l’élimination en demi-finale de conférence face aux Lakers la saison dernière. Il y avait la perspective du départ de Bob Myers, architecte de la dynastie à Golden State, et la menace qu’il soit imité par Draymond Green, free agent, sans oublier la gestion du cas Jordan Poole.

Un peu plus de trois mois après la défaite en Californie dans le Game 6, tout est rentré dans l’ordre. Mike Dunleavy Jr a succédé à Bob Myers dans un esprit de continuité. Dans la même optique, Draymond Green a rempilé, et la franchise a réussi à troquer Jordan Poole pour récupérer Chris Paul et assurer sa place parmi les équipes en mesure de regagner le titre dès cette saison.

Repartir sur de bonnes bases…

Reste maintenant à ce que la mayonnaise reprenne au fil de la saison régulière pour que la formation de Steve Kerr soit au meilleur de son basket à la mi-avril.

« Je pense que l’une des choses qui nous aidera le plus, c’est la volonté de gagner un titre. On veut jouer jusqu’en juin. De ne pas avoir pu le faire la saison passée nous donne un peu plus de temps pour nous regrouper, nous repréparer, repenser les choses », a déclaré Mike Dunleavy Jr au podcast « Dubs Talk » de NBC.

Au moment de tirer le bilan de la saison dernière, le nouveau GM des Warriors a reconnu que les épreuves avaient été nombreuses, évoquant à demi-mots l’embrouille entre Jordan Poole et Draymond Green..

« On a connu un début de saison lent, avec un road-trip peu glorieux à l’Est, et on a toujours nagé à contre-courant ensuite. J’espère que la cadence de cette intersaison nous aidera beaucoup plus. On a aussi pris conscience qu’on se devait de s’améliorer sur le plan de la connexion et qu’il fallait être soudés. Je sais que Steve Kerr met l’accent là-dessus, ce qui est très bien ».

Une tournée d’entrée

Parmi les axes de progression, il y aura également la gestion des matchs à l’extérieur qui a été un mal récurrent la saison dernière avec seulement 11 victoires sur 41 matchs disputés ! Seuls les cancres Houston, San Antonio et Detroit ont affiché un pire bilan sur la saison !

Les Warriors vont d’ailleurs pouvoir rapidement s’attaquer à ce problème puisqu’après leur Opening Night face aux Suns au Chase Center, ils vont enchaîner sept déplacements sur les huit matchs suivants. Un mal pour un bien selon Mike Dunleavy Jr.

« En parlant à nos joueurs, à nos entraîneurs, à l’ensemble de la franchise, on sent un peu une envie de rachat après les difficultés de l’an dernier à l’extérieur. On veut y retourner et faire nos preuves », a-t-il ajouté en marge de la publication du calendrier. « Certaines personnes peuvent considérer que c’est un problème de commencer à voyager tôt dans la saison. On veut tous prendre un bon départ, mais pour nous, on est impatients de saisir l’opportunité et de nous lancer tôt dans la compétition. C’est quelque chose dont on a l’impression de devoir se remettre de l’année dernière, et je sais que nos gars seront prêts et motivés ».

A ce titre, Mike Dunleavy Jr a pris rendez-vous pour la fin du mois de novembre, après 20 matchs de saison régulière, pour dresser un premier bilan.

« Les 20 premiers matches sont un bon indicateur de ce que vous êtes. A ce moment-là de la saison, je pense que vous avez une bonne idée de ce que vous devez essayer d’améliorer ou de continuer à le faire. Il sera très important pour nous de prendre un bon départ, et ces 20 premiers matchs sont un bon indicateur ».