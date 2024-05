Alperen Sengun et Cedi Osman ne joueront pas avec la Turquie cet été

Coup dur pour la Turquie, à un peu plus de deux semaines du début de leur pré-tournoi de qualification olympique (12-20 août), disputé à domicile.

En effet, le média local Fanatik indique (sans en dévoiler la raison) que ni Alperen Sengun ni Cedi Osman ne défendront les couleurs de leur pays cet été, malgré les efforts de leur fédération. Deux forfaits qui devraient s’ajouter à ceux de Shane Larkin et Scottie Wilbekin…

On rappelle que le pré-tournoi de qualification olympique concerne les nations qui ne sont pas encore qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris. Pour l’être, il leur faudra ainsi gagner ce pré-TQO afin d’avoir le droit de disputer, en juillet 2024, un tournoi de qualification olympique décisif (et bien plus relevé).

Cet été, la Turquie affrontera déjà l’Islande, la Bulgarie puis l’Ukraine et elle devrait vraisemblablement pouvoir s’appuyer sur Furkan Korkmaz et Ömer Yurtseven, ses deux autres « NBAers ».

Cedi Osman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CLE 61 11 48.4 36.8 56.5 0.3 1.7 2.0 0.7 1.3 0.4 0.5 0.1 3.9 2018-19 CLE 76 32 42.7 34.8 77.9 0.6 4.1 4.7 2.6 2.6 0.8 1.5 0.1 13.0 2019-20 CLE 65 29 43.7 38.3 67.0 0.6 3.0 3.6 2.4 2.5 0.8 1.4 0.3 11.1 2020-21 CLE 59 26 37.4 30.6 80.0 0.6 2.8 3.4 3.0 2.0 0.9 1.4 0.2 10.4 2021-22 CLE 66 22 43.2 35.7 66.4 0.4 1.8 2.2 2.1 1.9 0.8 1.0 0.2 10.7 2022-23 CLE 77 20 45.1 37.2 69.4 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.5 0.7 0.1 8.7 2023-24 SAN 72 18 47.9 38.9 67.3 0.4 2.2 2.5 1.7 1.5 0.5 0.7 0.2 6.8 Total 476 23 43.2 35.7 71.1 0.5 2.5 3.0 2.0 1.9 0.7 1.0 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.