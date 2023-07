Li-Ning sort deux coloris pour la JB 1

L’équipementier Li-Ning a conclu la tournée promotionnelle de Jimmy Butler en Asie en beauté. Deux coloris de la JB 1, première chaussure signature de Jimmy Butler ont en effet été mis à la vente.

Le premier, qui s’intitule « City Edition », est inspiré des différentes couleurs utilisées par le Heat pour ses maillots « alternatifs » comme le maillot City Edition. La base blanche en mesh est ainsi assortie de touches d’orange, de rose et de bleu. On aperçoit également l’insigne « MIA » aux couleurs du maillot City Edition de l’an dernier.

La deuxième chaussure arbore un coloris « Miracle » en référence au parcours incroyable du Heat en playoffs, parvenu en finale sans avoir bénéficié de l’avantage du terrain durant toute la campagne. La tige blanche comporte cette fois des finitions en vert, sur le logo Li-Ning notamment, en clin d’œil aux Bucks et aux Celtics, éliminés par la franchise floridienne, tandis que la semelle est tachetée de marron. Il ne manque qu’un peu de bleu et orange pour les Knicks !

Les deux paires sont disponibles sur le site de Li-Ning à 200 dollars chacune.

(Via SneakerNews)

—

