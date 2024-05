Ayo Dosunmu reste aux Bulls pour 21 millions de dollars sur trois ans

On pouvait l’imaginer accepter sa « qualifying offer » pour mieux tester le marché, sans être protégé, dans un an, mais Ayo Dosunmu a finalement prolongé pour trois saisons, et 21 millions de dollars, avec les Bulls.

Une solution supplémentaire pour Chicago dans son « backcourt », alors que Lonzo Ball est d’ores et déjà forfait pour toute la saison 2023/24, que Coby White a été prolongé, que Jevon Carter a été recruté et que Zach LaVine est toujours présent (pour l’instant) dans l’Illinois, avec notamment Alex Caruso et Dalen Terry.

Âgé de 23 ans et baladé entre le cinq de départ et le banc des remplaçants, Ayo Dosunmu reste sur une campagne, sa deuxième dans la ligue, à 8.6 points, 2.8 rebonds et 2.6 passes de moyenne, à 49% au shoot dont 31% à 3-points.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 Total 233 28 50.4 37.0 77.0 0.5 2.3 2.8 3.0 2.3 0.8 1.3 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.