Coupe du monde 2023 | La Géorgie emmenée par Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze

À l’image de la Lettonie, du Cap-Vert et du Soudan du Sud, la Géorgie participera cette année pour la toute première fois à une Coupe du monde (25 août – 10 septembre). Pour l’occasion, le sélectionneur Ilias Zouros a donc retenu ses meilleurs éléments dans sa pré-sélection, à savoir Sandro Mamukelashvili (Spurs), Goga Bitadze (Magic) et bien sûr Tornike Shengelia (ex-Nets, ex-Bulls), la star locale.

Les 15 autres joueurs de cette pré-liste, qu’il faudra ensuite réduire à 12 noms, se nomment Rati Andronikashvili, Beka Bekauri, Mikheil Berishvili, Merab Bokolishvili, Kakhaber Jintcharadze, Giorgi Korsantia, Levan Gogichaishvili, Nikoloz Gaprindashvili, Luka Liklikadze, Duda Sanadze, Giorgi Tsintsadze, Giorgi Turdziladze et Davit Kakushadze. Autre héros local, Giorgi Shermadini est également de la partie, au même titre que le naturalisé Thaddus McFadden.

Pour rappel, la Géorgie se trouvera dans la poule F à Okinawa (Japon) avec la Slovénie, le Vénézuela et le Cap-Vert. Si elle finit à l’une des deux premières places, elle croisera alors avec le groupe de l’Australie, l’Allemagne, la Finlande et le Japon au second tour, pour espérer rallier les 1/4 de finale de la compétition.

Crédit photo : FIBA.com