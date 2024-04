Membre éminent, avec DJ Wagner, Justin Edwards, Reed Sheppard et Aaron Bradshaw, de la « superteam » de « freshmen » à Kentucky la saison prochaine, Robert Dillingham sait qu’il va devoir s’adapter dans un nouvel environnement, largement plus compétitif que ce qu’il a connu au lycée puis en Overtime Elite la saison passée.

Soliste de grand talent en attaque, le meneur natif de la Caroline du Nord va en effet partager le parquet avec d’autres grosses individualités du circuit lycéen à la rentrée, tous amenés à devenir des joueurs NBA, et doit de ce fait accepter une nouvelle réalité : qu’il ne sera plus le leader incontesté de son équipe sur le plan offensif.

Un constat qu’il accepte d’ailleurs volontiers, avec humilité, en faisant preuve de maturité et d’une approche à saluer pour un joueur de 18 ans seulement : un environnement compétitif ne peut que le rendre meilleur.

« J’essaie de jouer un basket plus propre », expliquait ainsi Robert Dillingham, qui prenait 15 tirs par match la saison passée en Overtime Elite (contre 12 pour le plus haut total à Kentucky). « Nous avons beaucoup de très bons joueurs, et ce serait leur manquer de respect que d’empiler des tirs. Donc mon objectif est de me concentrer sur les bons tirs, mais aussi sur la défense et le respect de mes coéquipiers. »

Plus concrètement, le futur meneur des Wildcats veut « éliminer les dribbles, prendre davantage de bons tirs et moins de tirs contestés », il détaille. « Donc prendre de meilleures décisions, surtout. J’ai déjà le sentiment d’avoir progressé dans mes lectures de jeu, d’être un meilleur passeur. Mon jeu est plus structuré. »

Partager le « backcourt » avec DJ Wagner, le défi de la saison

Chez les Wildcats, Robert Dillingham ne sera pas le seul meneur au grand potentiel offensif puisqu’il partagera la ligne arrière dans la rotation de John Calipari avec DJ Wagner, le dernier engagé en date de la « superteam ».

Un duo fascinant sur le papier par la puissance de frappe qu’il incarne en attaque, mais la réalité est que des sacrifices seront nécessaires de part et d’autre : « il n’y a qu’un ballon », comme on dit souvent…

Un refrain qui n’inquiète cependant pas particulièrement le fils de Dajuan Wagner, qui assure que tout le monde à Lexington est sur la même longueur d’ondes : le succès collectif de cette ambitieuse équipe passe avant tout.

« [Robert Dillingham] est un super joueur, on se complète bien », déclare DJ Wagner. « Et plus largement, tout le monde veut gagner. Tout le monde fait tourner la balle, on aime tous le jeu des uns des autres et on prend du plaisir à jouer en tant qu’équipe. Donc il n’y a pas vraiment d’histoires sur le fail qu’il n’y a qu’un seul ballon ou qu’un joueur en particulier prendrait tous les tirs… Rien à signaler de ce point de vue. »

Première sortie cette semaine, à Toronto

On aura d’ailleurs l’occasion d’observer une première version du jeu proposé par cette « superteam » de Kentucky cette semaine, à Toronto. À l’occasion du GLOBL JAM, ce mini-tournoi entre quatre équipes U23 organisé dans la capitale de l’Ontario du 7 au 16 juillet par la fédération canadienne de basket, les Wildcats représenteront en effet les Etats-Unis, et affronteront l’Allemagne le 12 juillet, le Canada le 13 juillet et une sélection africaine le 15 juillet.

Un premier bon test, après quelques semaines d’entrainement seulement, pour cette très jeune équipe, qui aura assurément à cœur de prouver sa valeur, face à des adversaires plus âgés et expérimentés.

Crédit photo : Overtime Elite