Un contrat d’un nouveau genre pour le rookie Colby Jones aux Kings

8.76 millions de dollars pour quatre ans. Voilà le contrat que vient de signer Colby Jones avec les Kings. Choisi au second tour de la dernière Draft, à la 34e position, le rookie venu de l’université Xavier disposera de deux années pleinement garanties sur ce contrat.

Il devient ainsi le tout premier joueur à bénéficier d’une « second round exception », une disposition contractuelle de la nouvelle convention collective. Son contrat comprend une « team option » pour la dernière année.

Selon le Sacramento Bee, grâce à ce nouveau type de contrat, les équipes peuvent signer un joueur pour trois ans avec un salaire en première année équivalent au salaire annuel minimum d’un joueur ayant un an d’ancienneté, ou un contrat de quatre ans avec un salaire en première année équivalent au salaire annuel minimum d’un joueur ayant deux ans d’ancienneté.

Jusqu’à présent, si les franchises voulaient signer des joueurs draftés au second tour pour davantage que le minimum pour les rookies, sur plus de deux saisons, elles devaient le faire en utilisant leur marge salariale ou des exceptions. Désormais, elles peuvent le faire grâce à ces contrats rookies d’un nouveau genre.

On rappelle que Sacramento avait monté un transfert pour grimper de quatre rangs au second tour de la Draft, et ainsi s’assurer la sélection au 34e rang de Colby Jones, dont les Kings apprécient beaucoup la polyvalence.