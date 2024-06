Frank Vogel veut appliquer la même recette à Phoenix qu’aux Lakers

Au cours de sa carrière aux fortunes diverses, entre les Pacers, le Magic puis les Lakers, Frank Vogel peut tout de même mettre en avant son titre de champion NBA 2020 sur sa carte de visite. C’est d’ailleurs pour cet accomplissement réalisé dans des conditions inédites que les Suns ont fait appel à lui pour succéder à Monty Williams après un an d’inactivité suite au fiasco de la saison 2021/22 avec les Lakers.

Au cours de sa première apparition devant la presse hier, en tant que nouvel entraîneur en chef de Phoenix, il a donc mis en avant son principal fait d’arme, lorsqu’il a réussi à tirer le meilleur d’un groupe emmené par deux joueurs majeurs, LeBron James et Anthony Davis. Car c’est justement la mission principale qui va être la sienne, monter un collectif autour de deux autres superstars : Devin Booker et Kevin Durant.

« La première chose que je peux appliquer, c’est une confiance directe. Parce que je l’ai fait, et que j’en ai fait partie. Si le talent est là, tu peux galvaniser un groupe et prendre la ligue d’assaut », a-t-il expliqué, ne minimisant toutefois pas l’importance des autres joueurs du dispositif amené à entourer Devin Booker et Kevin Durant.

Parmi eux, il devrait notamment y avoir Deandre Ayton, pivot parfois dominant mais dont l’impact n’a pas été suffisant en playoffs, et dont la marge de progression continue d’interroger. C’est peut-être le plus gros chantier de Frank Vogel, alors que les relations entre le Bahaméen et Monty Williams étaient compliquées.

« Il peut être très dissuasif défensivement et il y a encore des domaines où il peut se développer offensivement. J’ai bien l’intention d’être proche de lui et de le relancer pour en faire un joueur de niveau All-Star », a-t-il ajouté.

Un groupe déjà aguerri à accompagner au sommet

La saison régulière, c’est pour lui le moment où il faudra construire afin d’être prêt pour l’intensité des playoffs. À l’image de ce que répète souvent Giannis Antetokounmpo, Frank Vogel croit en l’importance de créer ces « bonnes habitudes » d’octobre à avril pour préparer la suite au mieux.

« La première habitude que nous devons prendre tout au long de l’année est de jouer plus fort, plus dur et avec plus d’envie que nos adversaires, tous les soirs. Car si on développe cette habitude sur 82 matches, quand arrive la période des playoffs, quand chaque équipe essaie de monter en gamme, on y sera déjà en ce qui nous concerne ».

Comme à Los Angeles, Frank Vogel arrive à Phoenix à la tête d’un effectif déjà établi, qui n’est pas loin du sommet.

À entendre son discours, il ne devrait en tout cas pas y avoir de révolution dans l’effectif, et on peut s’attendre à ce que Deandre Ayton, mais également Chris Paul, soient conservés autour de Devin Booker et Kevin Durant.

« On en est très proches (du titre). Pas mal de choses doivent aussi tourner en notre faveur. Il faut beaucoup de chance et quelques coups de pouce en cours de route. Mais je sens que la fondation est déjà en place. Il ne nous reste plus qu’à faire quelques changements à la marge », a-t-il ajouté.