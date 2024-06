L’agent de Nikola Jokic raconte l’avoir découvert… dans le journal !

À 17 ans, LeBron James faisait déjà la couverture de Sports Illustrated avec l’étiquette « d’élu ». Au même âge, Nikola Jokic était encore quasiment inconnu en Serbie. En témoigne la façon dont son futur agent, Misko Raznatovic, a réussi à le faire signer par le plus grand des hasards.

Celui-ci raconte cette histoire savoureuse au micro de Matt Barnes et de Stephen Jackson. Tout démarre à la lecture d’un simple journal. Une compétition locale, « dont le niveau est très faible », est alors en cours chez les moins de 18 ans. La ligne de statistiques d’un joueur retient son attention : 29 points et 26 rebonds !

« J’ai fait ‘Wow’ mais sans plus. Le samedi suivant, je lis à nouveau le journal et me suis dit : ‘Tiens, regardons encore’. Là j’ai vu 30 points et 15 rebonds. » Ce genre de repérage, c’est moins de son ressort que de celui du département ‘scouting’. Mais ces lignes de stats ont piqué la curiosité du fondateur de l’agence BeoBasket, qui décide de se renseigner en passant un coup de fil à son scout.

« J’ai un silence en retour : il ne le connaît pas, ce qui était pour moi la surprise de l’année, sachant qu’il connaît tous les gamins de dix ans. Donc je lui dis que c’était évident qu’il jouait pivot, à cause des 26 rebonds. Passe un coup de fil et vérifie. Est-ce que ce gars prend les rebonds parce qu’il est plus grand, plus costaud par rapport aux autres ou est-il polyvalent ? Il m’a rappelé trois minutes après et m’a dit : ‘Non, non, non, il n’est pas costaud et même en léger surpoids, il est très complet, rusé mais talentueux.’ »

Une bonne alchimie avec le grand frère

C’est ici que Misko Raznatovic décide de se fier à son instinct qui aujourd’hui, selon sa version des faits, passe pour du génie. « Je suis le genre de personne qui croit au système, dans les projections, l’analyse… et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit que je voulais signer ce gars. »

Son scout est alors dépêché sur la place, à 80 kilomètres de Belgrade, pour rencontrer la famille du potentiel prodige. « La famille est géniale, très stable, une famille serbe à l’ancienne. Ils s’occupent vraiment des enfants. Et ils étaient très heureux qu’une agence de cette taille soit intéressée par un gamin qui ne s’était par ailleurs jamais entraîné avec l’équipe seniors. »

La famille de Nikola Jokic accepte de joindre l’agence mais elle souhaite rencontrer l’agent. Ce sera le cas deux jours plus tard. « Il y avait une très bonne alchimie, en particulier avec son grand frère, Strahinja. Il a été très important à ce moment précis et pour de nombreuses autres décisions. En Serbie, il l’a vraiment aidé à devenir ce qu’il est, en particulier au démarrage. »

Et c’est ainsi que le jeune Nikola, âgé de 17 ans et demi, a rejoint l’agence serbe en 2012. « C’est le premier et dernier joueur en 27 ans d’histoire de l’agence qu’on a signé sans que personne ne le voit », dévoile Misko Raznatovic qui a décroché le gros lot ce jour-là, grâce à la simple lecture du journal.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.