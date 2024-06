Replay | Le Top 10 des finales de conférence

La NBA a livré le Top 10 des finales de conférence entre Celtics et Heat à l’Est et Nuggets et Lakers à l’Ouest. Vainqueur 4-0, Denver aura également régalé ses fans avec notamment le alley-oop subtilement conclu par Bruce Brown, les paniers venus d’ailleurs de Jamal Murray devant LeBron James ou de Nikola Jokic, dont les deux « Sombor Sling » face au « King » et Anthony Davis arrivent respectivement en troisième et deuxième position.

La première place revient à Derrick White pour sa claquette « clutch » à la dernière seconde du Game 6 pour coiffer Miami au poteau et permettre à la série de vivre un Game 7, que les Celtics ont finalement perdu à domicile.