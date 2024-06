Josh Giddey n’en veut pas à ceux qui imaginaient une saison noire pour le Thunder

« La plupart des gens s’attendaient probablement à ce qu’on soit au sommet de la loterie au mois de juin. » Cela n’a finalement pas du tout été le cas pour Josh Giddey et le Thunder qui n’ont hérité que du 12e choix à la Draft du mois prochain.

L’Australien n’entend pas « blâmer » ceux qui prédisaient une nouvelle saison galère à OKC. « On est une jeune équipe, le deuxième choix se blesse et est sur la touche pour la saison, je comprends », résume le meneur de jeu, en référence à la blessure de Chet Holmgren.

Ses coéquipiers et lui se fichaient bien de ce qu’il se disait sur eux en amont de la saison. « Le bruit extérieur n’a jamais été une motivation supplémentaire pour notre groupe », affiche le joueur de 20 ans dans une prise de parole sur The Players Tribune, pour décrire son attachement à la franchise et revenir sur la brillante saison passée.

Selon lui, l’enjeu principal de l’exercice était de ne « pas se laisser abattre par les défaites. Il arrive que l’on perde quatre ou cinq matches et, en tant que jeune équipe, cela peut aller jusqu’à 10 ou 11, parce que l’on n’a pas l’expérience nécessaire pour savoir comment se remettre sur les rails. »

L’Australien se souvient en particulier d’une séquence à cinq défaites de suite, subie après la pause du All-Star Game, où l’équipe avait « clairement manqué de concentration ». « Mais ce que j’aime dans cette équipe est qu’au cours de cette série, on est jamais venus à l’entraînement le lendemain la tête basse. »

On va dans la bonne direction, on le sent tous

Et le Thunder a su se remettre sur les rails justement en remportant huit de ses dix matchs suivants, équilibrant ainsi son bilan pour se rapprocher des places qualificatives. « Cela en dit long sur notre croissance et la maturité de notre groupe », déduit Giddey. Ce dernier regrette toutefois des défaites face à des adversaires modestes (Detroit, Charlotte…) alors que la course à la qualification à l’Ouest était très serrée. « Honnêtement, on a probablement abordé ces matchs en pensant qu’on allait simplement gagner et les écraser. »

Les hommes de Mark Daigneault sont tout de même parvenus à décrocher leur ticket pour le « play-in », et même à s’imposer sur le parquet des Pelicans, pourtant plus expérimentés et donc favoris, lors de la première manche qualificative.

« Personne ne pensait qu’on allait gagner ce match, et on les a battus chez eux. C’était ma première victoire en post-saison, donc c’était spécial. J’ai grandi gamin en regardant ce genre de match, j’en rêvais. Et puis on a dû s’y remettre deux jours plus tard à Minnesota. Malheureusement, on n’était pas prêts dès le coup d’envoi. […] Terminer la saison de cette manière nous a laissé un goût amer dans la bouche. Mais je pense qu’il s’agit d’une expérience enrichissante », qualifie le natif de Melbourne.

Ce dernier rappelle qu’il y a une « différence entre une jeune équipe et une équipe plus expérimentée. Mais le côté positif est que nous tirons les leçons qu’une jeune équipe doit tirer et qu’on va dans la bonne direction. On le sent tous. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 Total 210 29 46.4 31.0 75.3 1.7 5.6 7.3 5.7 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.