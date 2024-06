Alors que Monaco va défier Bourg-en-Bresse en demi-finale de la Betclic Elite, à partir de demain, c’était déjà l’heure du Game 1 de l’autre demi-finale entre Boulogne-Levallois et l’Asvel.

Un premier match remporté (75-69) par la troupe de Vincent Collet. Sous les yeux de Derrick Rose et Joakim Noah, les Mets 92 ont ainsi maîtrisé une équipe villeurbannaise qui avait bien du mal à mettre en place son jeu sans Nando De Colo, touché au mollet et donc forfait pour la rencontre.

Boulogne-Levallois a ainsi peu à peu creusé l’écart, grâce à la maladresse et aux pertes de balle de la troupe de TJ Parker. L’Asvel a tout de même poussé pour tenter le hold-up, alors que les Mets 92 se déconcentraient et commettaient à leur tour des pertes de balle évitables. Mais les visiteurs n’ont jamais renversé le momentum.

Et Lahaou Konaté a réussi une ultime 3-points qui a mis fin aux espoirs de David Lighty et compagnie.

Meilleure évaluation de la rencontre (24) avec 19 points à 8/18 au tir dont 2/6 de loin, 14 rebonds, 2 passes, 2 contres, 3 interceptions mais 5 balles perdues, Victor Wembanyama a d’abord eu un peu de mal à se situer face aux mouvements adverses, avant de réussir quelques actions marquantes, dont un « turnaround » ultra compliqué.

« C’est une bonne victoire », a expliqué Vincent Collet au micro de France 3 Régions, repris par BeBasket. « On a été très sérieux et on a réalisé ce qu’on souhaitait faire. Il le fallait car Villeurbanne a une dureté dans le jeu que nous n’avons pas. Cependant, nous nous sommes élevés dans ce domaine-là. En attendant, ce n’est qu’une victoire. Il faut profiter de l’absence de Nando De Colo. Il pèse beaucoup sur le jeu de son équipe et il va revenir. Tout le monde rêve de ce final en apothéose mais il faut garder les pieds sur terre. Ce groupe est très bien, on se régale mais l’ASVEL a plus de marge que nous. »

Le Game 2 aura lieu à l’Accor Arena de Bercy, mardi soir, devant 15 000 personnes. S’ils l’emportent encore, les Mets 92 auront fait un énorme pas vers la finale puisque cette série se joue au meilleur des cinq matchs.