Avec son tournoi de mi-saison, la NBA vise le milliard de dollars de revenus supplémentaires

Ce sera l’une des grandes nouveautés de la prochaine convention collective, et donc de la saison prochaine : la mise en place d’un tournoi à mi-saison pour apporter du piment à la saison régulière. Adam Silver s’est inspiré du football européen pour ce projet, et pour motiver les équipes à se donner à fond pour cette nouvelle compétition, chaque joueur de l’équipe vainqueur recevra 500 000 dollars, tandis que 200 000 dollars seront versés aux joueurs de l’équipe finaliste.

C’est une jolie prime, surtout pour les joueurs du bout du banc, et la NBA devrait largement rentrer dans ses frais puisque Yahoo! Sports rapporte que la ligue table sur un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars ! C’est le chiffre avancé par Silver lors d’une réunion avec les GM des trente franchises, en marge du Draft Combine à Chicago. C’est 10% du chiffre d’affaires actuel de la NBA, dont les revenus sont aux alentours des dix milliards de dollars.

Un format très compliqué

Concernant le format de la compétition, une première phase de groupes se déroulera au cours des deux premiers mois de la saison régulière. Deux jours par semaine seront consacrés uniquement pour les matchs du tournoi de mi-saison. Il s’agira donc d’une mini-compétition, à l’intérieur même de la saison régulière, avec des groupes différents aux divisions actuelles, et même des maillots différents pour chaque équipe !

Les équipes de chaque conférence seront toujours réparties en trois groupes de cinq, mais il y aura d’abord un tirage au sort avec des « pots » basés sur les résultats de la saison précédente. Avec ce système, Adam Silver s’inspire bien du football européen, ou tout simplement des compétitions internationales.

Les six équipes en tête de chaque groupe se qualifieront alors pour la phase finale. Pour les 7e et 8e équipes qualifiées, il s’agira des meilleurs 2e parmi les six poules.

La phase finale se déroulera sous la forme de match à élimination directe comme dans la March Madness. Pour finir, les quatre demi-finalistes s’affronteront lors d’un « Final Four » sur terrain neutre. Les résultats de cette phase finale seront inclus dans les résultats de la saison régulière, à l’exception de la finale.