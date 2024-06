Déjà un effet Wembanyama sur les abonnements à l’année !

En remportant le premier choix de la Draft 2023 à la loterie, les Spurs basculent dans une nouvelle ère. Même s’il faudra attendre le 22 juin pour en avoir la confirmation, Victor Wembanyama portera les couleurs de San Antonio à l’automne prochain. « C’est comme si on avait gagné le titre NBA » résume Antonio Daniels, l’ancien meneur des Spurs.

« Je suis heureux pour l’ensemble de notre franchise et pour la ville de San Antonio » enchaîne Frank Miceli, responsable de la billetterie de Spurs Sports & Entertainment. « Le fait d’avoir été présent mardi soir avec l’ensemble du personnel pour fêter l’événement, puis se mettre immédiatement au travail était vraiment spécial. Nous avons célébré ça pendant environ cinq minutes, avec de nombreux applaudissements, des accolades, des gorgées de champagne, puis 40 personnes ont téléphoné ».

Plus de 2 000 demandes dans la soirée

Depuis le verdict de la loterie, les demandes d’abonnement pour assister aux matchs des Spurs la saison prochaine ont explosé. Il y a déjà eu plus de 2 000 demandes entre 19h30 et 1h30 du matin. La franchise s’attendait même à ce que ce nombre soit plus proche de 2 500 le lendemain. C’est la preuve que les fans veulent voir Wembanyama à l’oeuvre.

« Nous sommes restés au téléphone jusqu’à minuit hier soir pour nous assurer que les dépôts des gens et le site web fonctionnent correctement, et tout le monde était de retour à 7h30 » ajoute Frank Miceli. « Nous prévoyons que d’ici la fin de la journée (mercredi), soit 24 heures après la loterie, nous comptabiliserons plus de 2 500 dépôts ».

Les responsables de la franchise ont déclaré que le trafic sur la billetterie et les téléchargements de l’application des Spurs avaient été dix fois supérieur à la normale. Les Spurs ont aussi mis en place des « packages » à partir de 47 dollars par mois, pour un total de 10 matchs minimum.

Après 22 participations consécutives en playoffs, les Spurs sortent de leur 4e saison de suite sans goûter à la postseason. Pire, avec seulement 22 victoires, ils ont réalisé leur pire saison depuis 1996/97. Cette année-là, ils avaient également obtenu le choix numéro 1, et sélectionné un certain Tim Duncan. On connait la suite…