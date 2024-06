Coaching | Comment les Warriors ont répondu aux coups des Lakers

Depuis le début de cette série, Steve Kerr et Darvin Ham se livrent une redoutable partie d’échecs. Lors du Game 1, les Warriors avaient minimisé les pick & roll avec Stephen Curry, préférant miser sur leur jeu fait de mouvements. Mais la défense des Lakers sur les « Splash Brothers » avec Anthony Davis qui protège le cercle les a forcés à augmenter leur dose de pick & roll.

D’abord en utilisant Draymond Green lors du Game 2, associé à JaMychal Green pour créer plus d’espace. Sauf que Darvin Ham a alors répondu au Game 3 en mettant Jarred Vanderbilt sur Draydmon Green pour pouvoir « switcher » sur ces actions, prenant au passage le « fou » de son adversaire.

Miser sur ses pièces lourdes tout en avançant ses pions

Réponse de Steve Kerr dans le Game 4 ? Insérer Gary Payton II dans son cinq de départ, pour sa défense (notamment sur D’Angelo Russell) et la menace qu’il apporte près du cercle. Le tout en abusant du pick & roll avec Stephen Curry et le joueur défendu par Anthony Davis pour le sortir de la raquette. Le meneur a ainsi lancé 48 pick & rolls dans ce match, dont 24 pour cibler le pivot des Lakers. Darvin Ham a répondu en mettant Anthony Davis sur Andrew Wiggins, et en switchant sur ces actions dans les trois dernières minutes. Le tout en avançant un pion que personne n’avait vu venir : Lonnie Walker IV.

Malgré cette défaite, les Warriors étaient globalement satisfaits de leur plan, à l’exception d’un détail. En abusant du pick & roll avec Stephen Curry, les autres Warriors ont perdu leur rythme. Cette nuit, lors du Game 5, Steve Kerr a su trouver le juste milieu entre pick & roll, mouvement, et utilisation de ses seconds couteaux.

« Traditionnellement, on joue toujours plus de pick & rolls pendant les playoffs. Ce soir, on n’en a pas joué autant que lors du Game 4. Le but est toujours de trouver la bonne formule, et ce qui compte le plus pour nous, c’est ce que nous faisons après le pick & roll, » expliquait Steve Kerr. « Si Steph n’arrive pas trouver son tir, le mouvement de cette action et la réaction de la défense va ouvrir d’autres possibilités comme un tir pour Klay, pour Jordan, ou Wiggs (Andrew Wiggins). Que ce soit de l’attaque en mouvement ou du pick & roll, vous essayez d’attirer deux défenseurs et de faire vivre la balle. Si notre spacing est bon et que nous prenons des bonnes décisions, on peut être efficace dans les deux cas. »

Un Steph Curry davantage créateur

Cette stratégie repose évidemment beaucoup sur les épaules de Stephen Curry. Après avoir été un scoreur contre Sacramento, Stephen Curry endosse le costume d’un pur meneur de jeu face aux Lakers, délivrant 8 passes décisives ou plus dans trois des cinq matchs, pour contrôler le tempo de la rencontre.

« Dans cette série, la défense des Lakers est vraiment bonne. Ils sont excellents près du cercle. On doit faire bouger la balle pour faire bouger leur défense, » décrit Steve Kerr. « Steph en a conscience et sait qu’il doit être plus créateur. »

À la différence du Game 4, une fois la première action initiée par Stephen Curry, les autres Warriors ont été beaucoup plus agressifs vers le cercle. Draymond Green et Andrew Wiggins ont marqué 45 points à eux deux, dont 13/20 dans la raquette et 8 sur 8 aux lancers francs, pour mettre la pression sur la défense des Lakers.

« Attaque ! » résume simplement Draymond Green. « Vu comment ils défendent Steph et Klay, je sais que je dois être agressif, des deux côtés du terrain. Que ce soit pour prendre les tirs quand ils sont ouverts, attaquer le cercle, ou défendre en étant l’agresseur. C’est pareil pour Andrew Wiggins. Il était extrêmement agressif ce soir. Quand il joue comme ça, on est dur à battre. On doit faire la même chose à l’extérieur. »

Cette agressivité était aussi présente en défense. Les Warriors ont réussi à faire l’écart en première mi-temps, en marquant 16 points sur les 8 ballons perdus des Lakers. Comme souvent, Draymond Green a également poussé fort, même après un panier marqué, pour essayer d’attaquer avant que la défense de Los Angeles ne soit en place.

À -18 en début de troisième quart-temps, Darvin Ham a alors opté pour switcher sur tous les pick & rolls. Les Warriors ont d’abord eu du mal à s’ajuster.

À de nombreuses reprises, Stephen Curry s’est enfoncé trop loin dans la raquette adverse. Entouré d’une forêt de bras, il lui était difficile de finir au cercle. Il avait le choix entre le tir à mi-distance et faire vivre la balle, il a opté pour la seconde option, mais l’adresse avait fui ses coéquipiers (2/14 en deuxième mi-temps).

Du un-contre-un après la sortie d’Anthony Davis

Avec les Lakers à deux doigts de relancer le match, Steve Kerr et Stephen Curry ont alors décidé de la jouer plus simple et de laisser le meneur jouer en isolation face à Austin Reaves ou Dennis Schröder.

Ce dernier ajustement, souvent ignoré, est pourtant fatal pour les défenses adverses. Sans la sortie d’Anthony Davis sur blessure, les Warriors n’auraient peut-être pas opté pour cette solution. Ils l’ont fait et Stephen Curry n’a pas déçu, marquant 7 points de suite pour tuer le match et renvoyer la série à Los Angeles pour un Game 6.

Si les Warriors peuvent continuer à trouver la bonne formule offensive et peuvent compter sur deux ou trois joueurs pour venir épauler Stephen Curry, alors ils pourront espérer revenir au Chase Center pour un Game 7.

Steve Kerr et Darvin Ham continuent donc leur partie d’échecs. Le coach des Warriors vient d’arrêter sa pendule. Celle de Darvin Ham vient de commencer, et on découvrira son prochain coup dans la nuit de vendredi à samedi.

Propos recueillis à San Francisco.