Joel Embiid peut faire coup double

On l’oublie, mais Joel Embiid n’a jamais disputé de finale de conférence ! À chaque fois, ses Sixers ont calé face aux Celtics ou au Heat, ou sur un panier miraculeux de Kawhi Leonard ou un gros craquage face aux Hawks…

Et si 2023 était la bonne année ? Joel Embiid et ses coéquipiers ont toutes les cartes en main puisqu’ils ont récupéré l’avantage du terrain cette nuit face aux Celtics. L’occasion pour le MVP 2023 de faire coup double : éliminer sa bête noire et jouer sa première finale de conférence.

« Franchement, je m’en fous… » répond-il à ce sujet. « On en a une de plus à gagner, et je ne pense qu’à ça. Et puis, évidemment, au fait de jouer à domicile, avec l’énergie du public, et j’imagine que tout le monde joue mieux à domicile. Je joue vraiment mieux à domicile. Ce qu’on a fait ce soir était plus facile à dire qu’à faire… Mais il faut le faire à nouveau, et c’est excitant. »

Enfin de la régularité

Il faut surtout éviter de revivre le même cauchemar que face aux Hawks en 2021. Philly était tête de série numéro 1 à l’Est, et ils avaient craqué face à la bande de Trae Young. Cette fois, Joel Embiid et les siens sont dans la peau des outsiders, et ça semble mieux leur convenir.

« Pendant tout le match, on a simplement fait preuve de constance » apprécie le Camerounais, auteur de 33 points dans le Game 5. « Je pense que c’est le changement le plus important par rapport au dernier match, et c’est ce qui me rend super heureux. Quand vous avez une grosse avance, il faut trouver un moyen de l’accroître encore, au lieu de leur donner une chance de croire en eux. J’ai trouvé que ce soir, on était déterminés à ne jamais leur donner une chance d’y croire. »

Un contre symbole sur Jaylen Brown

Dans les chiffres, les Celtics y ont tout de même cru puisqu’ils sont revenus à -5 en fin de match, après avoir compté jusqu’à 16 points de retard.

Mais à aucun moment, les Sixers n’ont donné l’impression de ne plus maîtriser leur sujet, et une action a marqué les esprits : c’est ce contre de Joel Embiid sur Jaylen Brown dans le 4e quart-temps, alors qu’il venait de perdre le ballon. Tel LeBron James, le pivot remonte tout le terrain pour réussir son « chasedown block » avant de s’écraser sur le socle du panier !

« C’est le MVP » rappelle PJ Tucker. « C’est ce qu’il fait, et c’est ce qu’on attend de lui. Quand il est agressif et déterminé, on est une équipe difficile à battre. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.