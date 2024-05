Pour Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges va changer de statut grâce aux playoffs

« Je ne vais pas vous mentir, la réputation compte. » En s’exprimant ainsi, Spencer Dinwiddie fait référence au traitement arbitral réservé aux joueurs selon leur statut dans la ligue. Et cette tendance, sans doute encore plus vraie en playoffs qu’en saison régulière, à ce que les stars obtiennent plus facilement les coups de sifflet.

« J’en ai beaucoup parlé, des coups de sifflet litigieux dans les six dernières minutes de jeu. On ne va pas bénéficier de ce genre de choses », prédit déjà le meneur des Nets, cité par le New York Post, en pensant à ce premier tour à venir face aux Sixers. Là où évoluent un ancien MVP, James Harden, et un aspirant MVP, Joel Embiid.

L’ancien joueur des Mavs, impliqué dans l’échange pour Kyrie Irving, avait déjà eu l’occasion de développer cette idée selon laquelle les Nets, du fait des départs des superstars (Kevin Durant et Irving donc), étaient désormais moins bien lotis en matière arbitrale.

« J’ai rentré beaucoup de tirs à la dernière seconde ou de tirs de la gagne mais c’est la période qui précède qui est difficile sans superstars. C’est ce qui nous manque. Si quelqu’un essaie de grimper sur le dos de KD, ils vont le siffler. Si KD dit ‘and one’, ils ne vont pas lui donner de technique. Toutes ces choses changent le déroulement du match. Les (stars) peuvent pester (contre les arbitres), elles peuvent faire n’importe quoi, et ils laisseront passer tout ça. La période allant de six minutes à 30 secondes de la fin, c’est vraiment là qu’elles vous manquent », avait-il exprimé fin février après un match face aux Hawks.

Les réputations se font généralement lors des playoffs, n’est-ce pas ?

Mais depuis cette rencontre, survenue environ deux semaines après cet enchaînement de transferts majeurs, quelque chose a évolué en interne : le statut de Mikal Bridges. L’ailier joueur des Suns, qui tourne à 27 points de moyenne à Brooklyn, a changé de dimension en multipliant les cartons offensifs.

Si bien que l’ailier, qui a beaucoup appris auprès de Devin Booker et Chris Paul, commence à recevoir des coups de sifflet favorables. Sa moyenne de lancers-francs avec les Nets (7) a d’ailleurs doublé par rapport à son début de saison avec les Suns.

« Mais en même temps, les réputations se font généralement lors des playoffs, n’est-ce pas ? », reprend ainsi Spencer Dinwiddie, avant d’ajouter : « Si Mikal continue à jouer au niveau qui est le sien, il sera considéré comme une star après ça, surtout si on parvient à progresser ou à faire quelque chose de spécial. Je pense qu’on a un joueur qui a la capacité de jouer à ce niveau. »

On en saura plus à l’issue de cette série dont les 76ers partiront largement favoris, et chez qui l’ancien Sun PJ Tucker devrait être missionné en défense sur Bridges.