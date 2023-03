Avec ses passes, Scottie Barnes a cassé la défense du Heat

Même avec un faible 8/36 à 3-pts, les Raptors ont réussi à dominer le Heat. Comment ? En limitant les ballons perdus déjà, puis appuyant près du cercle ensuite, malgré la défense de zone en face.

« Je n’ai pas de réponse », constate Erik Spoelstra à ESPN. « Pendant plus de quatre mois, on était parmi les meilleurs pour protéger notre cercle. Depuis la coupure du All-Star Game, ce n’est plus le cas. »

Un homme a particulièrement fait mal au Heat : Scottie Barnes. Toujours bien placé, notamment en tête de raquette, sans aucun déchet (aucun ballon perdu) et avec une bonne lecture, il va trouver ses coéquipiers et délivrer 12 passes. Son nouveau record dans ce domaine, pour aller avec ses 22 points, 7 rebonds et 3 interceptions.

« On a fait trois fois de suite la même action en seconde mi-temps », explique Nick Nurse pour Sports Net. « On donnait la balle à Scottie sur la ligne des lancers-francs, et après il distribuait. Avec sa taille, il est toujours disponible, même face à un défenseur. »

Chris Boucher, O.G. Anunoby, Precious Achiuwa ou encore Pascal Siakam, sur jeu placé ou en transition, ont tous largement profité des passes du rookie de l’année 2022. Les Raptors vont terminer la rencontre avec 32 passes sur 45 paniers inscrits.

« Tout se résume à un bon spacing, de bonnes coupes, des passes », liste le coach. « Chaque match est différent et les défenses changent. Là, j’ai trouvé les solutions », poursuit Scottie Barnes. « Tout le monde était bien placé, a mis les tirs, à 3-pts ou en backdoor. Il y a eu des prises à deux donc avec des coupes, ça a fonctionné. »