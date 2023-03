NCAA | Au tour de RJ Davis de rempiler à North Carolina

Au sortir d’une saison terriblement décevante, conclue par une élimination en quart-de-finale du tournoi de conférence ACC, le programme de basket de North Carolina se console en démarrant idéalement son intersaison.

En effet, les Tar Heels enchainent une deuxième bonne nouvelle en autant de jours : après l’annonce d’Armand Bacot de son retour pour une cinquième et dernière année, c’est cette fois RJ Davis qui officialise qu’il reste à Chapel Hill pour la saison 2023/24, la quatrième de son cursus avec les finalistes 2022.

Tar Heel for life💙🐏 #seniorszn — RJ Davis (@ariidavis_) March 24, 2023

Attendue, puisque sa projection en NBA est de toute manière assez incertaine, l’annonce de RJ Davis permet donc à Hubert Davis et son staff de se projeter très tôt dans l’intersaison sur le prochain exercice, au cours duquel le mythique programme aux six titres devra absolument rebondir après cette saison ratée.

Avec le natif de New York et Armando Bacot, la colonne vertébrale du jeu des Tar Heels est donc fixée et c’est une bonne base. Reste maintenant à savoir quels joueurs entoureront ce duo, puisque North Carolina a déjà perdu quatre joueurs sur le portail des transferts, avec deux autres joueurs arrivés au terme de leur cursus.

En d’autres termes : l’intersaison démarre bien pour UNC, mais il y a encore du pain sur la planche…