Hassan Whiteside et Brandon Knight prennent la direction de Porto Rico

Nouvelle étape dans la carrière de Hassan Whiteside et Brandon Knight. À respectivement 33 ans et 31 ans, le pivot et le meneur évolueront ainsi tous les deux sous les couleurs des Piratas de Quebradillas à… Porto Rico, où ils ont été aperçus à la descente d’un avion, drapeaux en mains.

Une destination originale, qui s’est visiblement imposée d’elle-même, alors que Hassan Whiteside et Brandon Knight n’ont pas réussi à retrouver un contrat en NBA, en amont ou en cours de cette saison, bientôt un an après leur dernière apparition dans la ligue (Utah pour Hassan Whiteside et Dallas pour Brandon Knight).

L’occasion pour les deux hommes de reprendre le rythme au sein d’une équipe de la première division portoricaine, dont le niveau est certes bien éloigné de celui présent aux États-Unis.

À noter que quelques autres joueurs, plus ou moins connus du circuit NBA, sont aussi passés chez les Piratas de Quebradillas : PJ Tucker, James Ennis et Thomas Robinson, ou encore John Lucas III et Shavlik Randolph.

Hassan Whiteside Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 SAC 1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2011-12 SAC 18 6 44.4 0.0 41.7 0.9 1.3 2.2 0.0 0.7 0.2 0.3 0.8 1.6 2014-15 MIA 48 24 62.8 0.0 50.0 3.0 7.0 10.0 0.1 2.7 0.6 1.2 2.6 11.8 2015-16 MIA 73 29 60.6 0.0 65.0 3.3 8.6 11.9 0.4 2.8 0.6 1.9 3.7 14.3 2016-17 MIA 77 33 55.7 0.0 62.8 3.8 10.3 14.1 0.7 2.9 0.7 2.0 2.1 17.0 2017-18 MIA 54 25 54.0 100.0 70.3 3.2 8.2 11.4 1.0 2.4 0.7 1.7 1.7 14.0 2018-19 MIA 72 23 57.1 12.5 44.9 3.6 7.8 11.4 0.8 2.7 0.6 1.4 1.9 12.3 2019-20 POR 67 30 62.1 57.1 68.6 3.9 9.7 13.5 1.2 2.9 0.4 1.8 2.9 15.5 2020-21 SAC 36 15 56.3 0.0 51.9 1.7 4.3 6.0 0.6 2.0 0.3 1.1 1.3 8.1 2021-22 UTH 65 18 65.2 0.0 62.3 2.6 5.1 7.6 0.4 2.8 0.3 0.8 1.6 8.2 Total 511 25 58.6 30.8 60.5 3.2 7.7 10.8 0.6 2.6 0.5 1.5 2.2 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Brandon Knight Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 DET 66 32 41.5 38.0 75.9 0.5 2.7 3.2 3.8 2.3 0.7 2.6 0.2 12.8 2012-13 DET 75 32 40.7 36.7 73.3 0.7 2.6 3.3 4.0 2.1 0.8 2.7 0.1 13.3 2013-14 MIL 72 33 42.2 32.5 80.2 0.6 2.9 3.5 4.9 2.0 1.0 2.6 0.2 17.9 2014-15 * All Teams 63 32 42.2 38.9 87.4 0.4 3.4 3.9 5.2 1.8 1.4 3.0 0.2 17.0 2014-15 * MIL 52 33 43.5 40.9 88.1 0.5 3.8 4.3 5.4 1.8 1.6 3.2 0.2 17.8 2014-15 * PHX 11 32 35.7 31.3 82.8 0.2 1.9 2.1 4.5 1.9 0.6 2.1 0.1 13.4 2015-16 PHX 52 36 41.5 34.2 85.2 0.7 3.2 3.9 5.1 2.4 1.2 3.4 0.4 19.6 2016-17 PHX 54 21 39.8 32.4 85.7 0.5 1.7 2.2 2.4 1.6 0.5 1.6 0.1 11.0 2018-19 * All Teams 39 19 38.1 31.8 79.4 0.3 1.3 1.5 1.8 1.6 0.5 0.8 0.1 6.8 2018-19 * CLE 27 23 41.3 37.1 78.3 0.3 1.5 1.9 2.3 1.8 0.7 0.9 0.1 8.5 2018-19 * HOU 12 10 23.4 15.6 81.8 0.1 0.7 0.8 0.8 1.2 0.2 0.4 0.0 3.0 2019-20 * All Teams 25 19 35.3 34.4 58.8 0.2 1.5 1.6 2.8 1.6 0.4 1.5 0.1 7.3 2019-20 * CLE 16 15 32.6 29.7 30.8 0.2 1.1 1.3 1.9 1.3 0.3 1.0 0.1 4.9 2019-20 * DET 9 25 38.3 38.8 76.2 0.1 2.2 2.3 4.2 2.2 0.6 2.4 0.1 11.6 2021-22 DAL 5 13 40.0 23.5 100.0 0.0 1.6 1.6 1.6 1.0 0.2 0.8 0.0 6.4 Total 451 29 41.1 35.2 80.7 0.5 2.6 3.1 3.9 2.0 0.9 2.4 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.