Démarrés mercredi aux quatre coins du pays, les tournois de conférence battent leur plein jusqu’à demain, date du « Selection Sunday » qui dévoilera le « bracket » des 68 équipes pour l’ultime tournoi de la saison, le plat de résistance le plus copieux qui soit : la « March Madness », qui commence mardi.

On récapitule les résultats majeurs.

Et on commence avec l’information principale : la (quasi certaine) fin de saison de North Carolina. Vainqueurs de Boston College au deuxième tour du tournoi de la conférence ACC puis battus par Virginia en quarts-de-finale, les Tar Heels sont en effet sans doute en « vacances ». Très décevante tout au long de la saison, la troupe de Chapel Hill devait gagner le tournoi pour valider son ticket vers le tournoi NCAA car son bilan de la saison régulière (20 victoires et 13 défaites dont 11 victoires et 9 défaites dans la conférence ACC) n’était pas suffisamment solide pour être sélectionnée demain.

Mission ratée, donc, et fin d’une saison très pénible pour les champions 2017 et finalistes 2022, qui vont devenir la première équipe dans l’histoire de la NCAA à manquer la « Big Dance » (sauf invitation surprise) après avoir démarré la saison à la première place du Top 25 de l’AP… On ne devrait revoir les Tar Heels qu’en novembre.

Duke, le « contender » de dernière minute ?

Dans le reste de l’ACC, Duke est en finale du tournoi après avoir écrasé Pittsburgh (96-69) en quart-de-finale puis remporté un bras de fer contre Miami en demi-finale (85-78).

Assurés de participer à la « March Madness » grâce à une saison régulière réussie, probablement comme tête de série #5 ou #6, les Blue Devils défieront les Cavaliers de Virginia en finale cette nuit, pour tenter de confirmer une excellente dynamique depuis plusieurs semaines : huit victoires de suite ! Idéal pour la confiance avant de s’attaquer au tournoi final de la saison, au cours duquel Jon Scheyer et ses hommes peuvent clairement faire des dégâts.

Sans faire de bruit, la troupe de Durham est effectivement en train de s’afficher comme un outsider de très bon calibre pour le « Final Four »…

Marquette et Xavier, les patrons tiennent leur rang en Big East

On bascule en Big East pour évoquer l’autre déception parmi les gros programmes : Villanova. Contraints, comme les Tar Heels, de remporter le tournoi de leur conférence pour valider une qualification vers le tournoi NCAA après une saison régulière beaucoup trop juste (17 victoires et 15 défaites), les Wildcats ont pris la porte dès les quarts-de-finale, après une défaite contre Creighton.

Leur saison, la première de Kyle Neptune après la retraite de Jay Wright au printemps dernier, est donc également sans doute terminée puisqu’ils ne devraient pas prendre part à la « March Madness ». Une moins grosse surprise que pour North Carolina, mais tout de même un sacré pas en arrière pour les champions 2016 et 2018, encore présents au « Final Four » pas plus tard que l’an passé..

Dans le reste de la conférence, on ne peut que mettre en lumière la domination logique et attendue de Marquette et Xavier : respectivement premiers et deuxièmes à l’issue de la saison régulière, les Golden Eagles et les Musketeers se défieront cette nuit en finale pour le titre suprême de champions de la Big East.

Avant d’attaquer la « March Madness » mardi, sûrement avec une tête de série #2 ou #3 pour les deux programmes, et potentiellement d’aller loin dans le tournoi, les deux patrons de la Big East apparaissant clairement comme des candidats crédibles au « Final Four »…

En Big Ten, Ohio State survit et Michigan coule

Et si Ohio State créait la surprise ? Condamnés à l’exploit pour se qualifier pour la « March Madness », à savoir remporter le tournoi, après une saison régulière conclue à la 13e place de la Big Ten, les Buckeyes sont en demi-finale après avoir successivement battu Iowa au deuxième tour puis Michigan State en quart-de-finale.

En demi-finale, se dressera sur la route de Chris Holtmann et sa troupe l’ogre Purdue et son arme de destruction massive Zach Edey. L’exploit, s’il sera évidemment difficile face à la meilleure équipe de la conférence, est possible… Le gagnant de ce match jouera en finale le gagnant de l’autre demi-finale, entre Indiana et Northwestern.

Dans le reste de la conférence, la mauvaise opération est signée Michigan. Sortis dès le deuxième tour du tournoi par Rutgers alors qu’ils n’avaient pas vraiment d’autre choix que d’aller au minimum en finale pour espérer une sélection au « Selection Sunday » de demain, les Wolverines n’ont plus aucun match à jouer : leur saison, poussive de bout en bout (bilan final de 17 victoires et 15 défaites), est également terminée.

Pas de surprise en Big 12 et Pac-12

On termine avec les résultats les moins surprenants : la finale en Big 12 entre Kansas et Texas, premiers et deuxièmes respectivement de la saison régulière, et en Pac-12 entre UCLA et Arizona, premiers et deuxièmes respectivement de la saison régulière…

Parmi les enjeux : les Jayhawks peuvent conserver leur titre, tandis que les Bruins peuvent prendre leur revanche, alors que les Wildcats les avaient battus à ce même stade du tournoi la saison passée.

Puis les quatre équipes attaqueront le tournoi NCAA à partir de mardi, avec des attentes élevées puisqu’elles sont considérées comme capables de rejoindre, au minimum, les quarts-de-finale, voire le « Final Four ». Ce sera avec une tête de série #1 pour Kansas, et certainement une tête de série #2 pour Texas, UCLA et Arizona.