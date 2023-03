Rookies du mois | Le doublé pour Paolo Banchero, première pour Walker Kessler

Comme à chaque fois, la NBA démarre la distribution de ses récompenses mensuelles en dévoilant l’identité des rookies du mois. Pour le compte de février, ce sont Paolo Banchero et Walker Kessler qui ont respectivement été retenus à l’Est et à l’Ouest.

D’un côté, l’ailier-fort du Magic a tourné à 16.6 points, 7.5 rebonds et 3.3 passes de moyenne le mois dernier, pour un bilan de 6-5, mais à « seulement » 37% de réussite au shoot (dont… 3% à 3-points !) et à 71% aux lancers-francs.

De l’autre, le pivot du Jazz a affiché des statistiques de 10.6 points, 11.4 rebonds et 3.2 contres par match en février, aidant son équipe à remporter 5 de ses 11 rencontres. Le tout à 69% de réussite au shoot et à 52% aux lancers-francs.

Favori au titre de Rookie de l’année, c’est la deuxième fois d’affilée que Paolo Banchero est nommé « Rookie of the month » et il devance Jaden Ivey (Pistons) ainsi que Bennedict Mathurin (Pacers) ce mois-ci. Quant à Walker Kessler, il décroche ce trophée pour la toute première fois, malgré la concurrence de Malaki Branham (Spurs), Tari Eason et Jabari Smith Jr. (Rockets), Keegan Murray (Kings) ainsi que Jalen Williams (Thunder).

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 55 34 42.1 27.4 75.4 1.2 5.5 6.6 3.6 2.2 0.9 2.7 0.5 19.9 Total 55 34 42.1 27.4 75.4 1.2 5.5 6.6 3.6 2.2 0.9 2.7 0.5 19.9