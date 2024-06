NCAA | La saison de New Mexico State suspendue, après des accusations de bizutage au sein de l’équipe

C’est une nouvelle stupéfiante, que The Athetic et ESPN, entre autres, ont rapporté, ce lundi : malgré six matchs restants sur son calendrier de la saison régulière, la fac de New Mexico State suspend sa saison indéfiniment, après que des accusations de bizutage aient été relatées auprès de la police du campus par un joueur de l’équipe, dont l’identité n’a logiquement pas été révélée.

D’après le rapport de police, daté du 6 février et obtenu par la plupart des médias américains spécialisés, le joueur aurait été « bloqué au sol » par trois de ses coéquipiers, qui lui aurait « enlevé ses vêtements, avant de lui frapper les fesses » par la suite. Il ajoute aussi qu’il n’avait « pas d’autre choix que de les laisser faire, puisqu’il s’agissait d’une situation de trois-contre-un », avant d’assurer que des débordements de ce type étaient fréquents depuis l’été, dans les vestiaires mais également durant les matchs à l’extérieur.

Dan Arvizu, le président de l’université, a parlé d’un « choix clairement nécessaire » dans un communiqué publié dans la journée de lundi.

« Le bizutage n’a pas sa place sur notre campus, et les coupables seront alors tenus responsables de leurs actes » a-t-il ajouté, avant même d’affirmer qu’il était « l’heure pour ce programme de tout reprendre à zéro. »

En conséquence, le staff a été placé en congé administratif, en attendant que la direction de l’université ne prenne prochainement une décision quant à la suite de la saison. D’après ESPN, le programme part du principe qu’il participera au tournoi de fin de saison de la conférence WAC (Western Athletic Conference) le mois prochain, mais doit trouver une solution avec le patron de la WAC pour définir son classement dans la conférence.

Crédit photo : Twitter (@NMStateAggies)