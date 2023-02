Une soirée magique pour les remplaçants d’Orlando

Après avoir encaissé un 12-0 d’entrée, le Magic s’est réglé assez rapidement pour donner une leçon de basket aux Nuggets. Car après ce départ lent, les joueurs de Jamahl Mosley ont produit un basketball plaisant, laissant leur adversaire sans solution pour s’imposer 115-104.

« Après avoir été menés 12-0, nous nous sommes concentrés sur ce qui était important et sur le plan de jeu » a déclaré Wendell Carter Jr. « Nous avons fait monter la pression et c’est ce qui nous a permis de gagner ce soir ».

Si Wendell Carter Jr, auteur de 19 points, a été le meilleur joueur du Magic, ce sont bien les remplaçants qui ont une nouvelle fois fait la différence. Les remplaçants d’Orlando ont infligé un sévère 56-10 à ceux de Denver. Cole Anthony, Bol Bol et Moritz Wagner ont combiné pour 46 points à eux trois !

« Le groupe qui sort du banc commence vraiment à se trouver » a expliqué Cole Anthony. « Nous nous concentrons vraiment sur la défense et nous essayons de laisser notre défense stimuler notre attaque ».

À la décharge de Denver, Jamal Murray n’était pas en tenue, et avec le transfert de Bones Hyland et un Thomas Bryant toujours à Los Angeles, la rotation de Mike Malone était limitée. Le problème, c’est que le banc des Nuggets était déjà l’un des plus mauvais de la ligue (29e au +/-) et le départ de Bones Hyland ne va rien arranger. La franchise espère sans doute se renforcer sur le marché des « buyout », avec Reggie Jackson dans le viseur…

En attendant, le banc du Magic a démarré le 4e quart-temps par un 18-4. Un run tonitruant qui a permis aux coéquipiers de Paolo Banchero de s’envoler au score. Même avec le retour de Nikola Jokic sur le parquet, Denver ne s’en est jamais remis, butant sans cesse sur la défense imperméable du Magic.

« Je pense que Cole a été fantastique ce soir. Il a fait un si bon travail pour nous permettre de pousser le rythme… C’est en grande partie grâce au fait qu’il est simplement lui-même, qu’il est agressif tôt, qu’il attaque et qu’il est capable de briser la défense adverse » a vanté l’entraineur du Magic, Jamahl Mosley. « Nos gars savent et comprennent que nous pouvons jouer les yeux dans les yeux avec n’importe qui dans la ligue, et c’est ce que nous allons continuer de prouver. C’est comme ça que nous allons continuer à jouer chaque soir ».

Après les Sixers et les Celtics, c’est un nouveau gros poisson qui tombe dans les filets du Magic. Bonne nouvelle, puisque Orlando recevra Miami samedi soir. L’occasion de confirmer la tendance.