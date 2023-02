Echange entre les Hawks et les Rockets

Les Rockets lorgnaient la situation de Cam Johnson et Mikal Bridges aux Nets, mais ils vont se contenter de seconds couteaux avec Justin Holiday et Frank Kaminsky. Ils débarquent d’Atlanta, en échange de Garrison Matthews et de Bruno Fernando. Les Rockets reçoivent aussi deux seconds tours de Draft, qui appartenaient au Thunder.

Cet échange, postes pour postes, ne va pas changer grand-chose aux deux formations, mais Atlanta a déjà fait une jolie pioche avec la venue de Saddiq Bey, en provenance des Pistons. Globalement, la franchise a renforcé son secteur extérieur avec deux arrières-ailiers physiques, friands de shoots à 3-points.

Côté Houston, on est actif puisque Eric Gordon a pris la direction des Clippers, tandis que John Wall revient à peine quelques mois après avoir été coupé avec 41 millions de dollars ! Sans doute pour y être encore coupé…