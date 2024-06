Phoenix dément l’arrivée d’Isiah Thomas dans son organigramme

Le nouveau propriétaire des Suns, Mat Ishbia, a beau être ami avec Isiah Thomas, ce dernier ne va pas rejoindre le « front office » de la franchise. Un porte-parole du nouveau patron de l’équipe a dû démentir une information du journaliste Chris Haynes, qui assurait que Mat Ishbia avait l’intention de faire venir le Hall of Famer pour jouer un « rôle de premier plan » au sein de la franchise.

Ce recrutement avait été évoqué alors que les propriétaires de la ligue viennent de valider le rachat du club de l’Arizona par l’homme d’affaires. Ce dernier, originaire de Detroit, n’a jamais caché sa passion pour le basket et pour les Pistons… d’Isiah Thomas.

« Ça a commencé quand j’avais environ 7 ans. Je suis tombé amoureux de ce sport, j’ai adoré regarder Isiah Thomas. La façon dont il dirigeait son équipe et son esprit de compétiteur m’ont poussé à l’admirer. Cela m’a donné envie d’aller en NBA », a-t-il récemment déclaré à FOX Sports.

Les deux hommes se connaissent ainsi depuis un bout de temps, Isiah Thomas était d’ailleurs à Phoenix lors de la visite de Mat Ishbia le mois dernier. L’ancien meneur a notamment assisté à deux matchs au Footprint Center.

La rumeur de son arrivée a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, un grand nombre de fans des Suns s’y opposant. Pourquoi ? Parce que l’ancien joueur des Pistons a été accusé de harcèlement sexuel par une employée des Knicks en 2007, alors qu’il était coach de l’équipe new-yorkaise. James Dolan et le club avaient accordé à cette femme plus de 11 millions de dollars pour enterrer l’affaire.

Dans ce contexte, l’arrivée d’Isiah Thomas aurait fait mauvais genre après que la ligue a suspendu l’ancien propriétaire de l’équipe, Robert Sarver, notamment en raison de ses actes et commentaires sexistes et que les employé(e)s du club espèrent bien tourner la page d’une ambiance interne toxique.

On rappellera qu’après sa carrière de joueur en 1994, Isiah Thomas a démarré sa seconde vie de dirigeant chez les Raptors en 1997 avant de prendre la tête de la Continental Basketball Association, la menant à la banqueroute. Coach des Pacers à partir de 2000 et pour quatre ans, il a ensuite intégré le « front office » des Knicks en 2003 et a coaché l’équipe entre 2006 et 2008. Des expériences souvent désastreuses qui font que le double champion NBA avec les Pistons n’occupe plus de fonction officielle au sein d’une franchise depuis.